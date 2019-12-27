عبد الحفيظ: نحترم كل الخصوم.. سنواجه بلاتينيوم بمنتهى القوة من أجل الصدارة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يحترم كافة الخصوم والكرة حتى لا تدير ظهرها لهم، مشددا على خوض فريقه لقاء بلاتينيوم بمنتهى القوة من أجل الوصول لصدارة المجموعة في دوري الأبطال.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين قائلا: "مواجهة بلاتينيوم هامة للغاية ونستعد لها بشكل جيد، لا نعاني من الغيابات بشكل كبير بعد عودة رامي ربيعة وأحمد فتحي وبقية المصابين".

وأضاف "نحن بحاجة للتوفيق خلال اللقاء، دوري أبطال إفريقيا يسير بمراحل، وسنخوض المواجهة بمنتهى القوة لأننا نسعى للصدارة".

وواصل "البطولة مهمة للأهلي وجماهيره ولدينا أهداف عديدة لتحقيقها، كذلك لدينا بطولة محلية نسير بها بشكل جيد".

وأكمل "مبدأ نعمل به دائما وهو احترام الخصم ولكل مباراة صعوبتها ونحترم الجميع، ونحترم الكرة حتى لا تدير ظهرها لنا".

وأتم "سنلعب بقوة من أول لحظة، أهميتها كبيرة من أجل ترتيب المجموعة".

ويمتلك الأهلي 3 نقاط في دور المجموعات بعد خوض مباراتين في البطولة خسر من النجم الساحلي وفاز ضد الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام التاسعة مساء.

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