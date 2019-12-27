عبد الحفيظ: نحترم كل الخصوم.. سنواجه بلاتينيوم بمنتهى القوة من أجل الصدارة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 16:35

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - وادي دجلة - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يحترم كافة الخصوم والكرة حتى لا تدير ظهرها لهم، مشددا على خوض فريقه لقاء بلاتينيوم بمنتهى القوة من أجل الوصول لصدارة المجموعة في دوري الأبطال.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين قائلا: "مواجهة بلاتينيوم هامة للغاية ونستعد لها بشكل جيد، لا نعاني من الغيابات بشكل كبير بعد عودة رامي ربيعة وأحمد فتحي وبقية المصابين".

وأضاف "نحن بحاجة للتوفيق خلال اللقاء، دوري أبطال إفريقيا يسير بمراحل، وسنخوض المواجهة بمنتهى القوة لأننا نسعى للصدارة".

أخبار متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم.. وجلسة بين فايلر وجهازه المعاون الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي التائب يحدد الموعد المبدئي لمباراة اعتزاله أمام الأهلي

وواصل "البطولة مهمة للأهلي وجماهيره ولدينا أهداف عديدة لتحقيقها، كذلك لدينا بطولة محلية نسير بها بشكل جيد".

وأكمل "مبدأ نعمل به دائما وهو احترام الخصم ولكل مباراة صعوبتها ونحترم الجميع، ونحترم الكرة حتى لا تدير ظهرها لنا".

وأتم "سنلعب بقوة من أول لحظة، أهميتها كبيرة من أجل ترتيب المجموعة".

ويمتلك الأهلي 3 نقاط في دور المجموعات بعد خوض مباراتين في البطولة خسر من النجم الساحلي وفاز ضد الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام التاسعة مساء.

طالع أيضا:

أبو تريكة: ليفربول فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن

كلوب يرفض الحديث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي

بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس.. الحياة أكثر من مجرد لعب الكرة

مؤتمر كارتيرون: مشوار الدوري مازال طويلا.. واعتدت العمل تحت الضغط

إسلام جابر: لدينا ما يكفي من خبرة للتعامل مع مرحلة سوء التوفيق.. والبداية من زيسكو

في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

عاد إليكم من جديد فكونوا على الموعد.. رسميا – إبراهيموفيتش إلى ميلان 6 دقيقة | أوروبا
"مانشستر سيتي كاد أن يتعاقد مع ميسي عن طريق الخطأ" 9 دقيقة | أوروبا
مجموعة الزمالك – بريميرو ومازيمبي يتعادلان لمصلحة الأبيض 32 دقيقة | إفريقيا
مصدر في بيراميدز لـ في الجول: سنحقق مطالب عبد الله السعيد لتمديد عقده معنا 47 دقيقة | الدوري المصري
صن: المعلقون الصينيون يتجاهلون أوزيل في مباريات أرسنال 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المصري – عودة العراقي وفريد شوقي لمباراة بيراميدز في الكونفدرالية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك