بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس.. الحياة أكثر من مجرد لعب الكرة

كنت طفلا يعيش في ديكتاتورية وأنظاري اتجهت إلى الظلم الاجتماعي في البلاد بذلك الوقت. ما لابد أن تدركوه جيدا أن الحياة بالنسبة لي كانت أكثر من مجرد لعب كرة القدم.

ربما تعرفونني كلاعب كرة قدم.

أحببت ممارسة تلك اللعبة كثيرا، ملامسة الكرة لقدماي كانت تُشعرني وكأنني عصفور يُغرد خارج قفصه، وكأنني غزالة ترقص وتركض في البراري الواسعة بكل أريحية ودون شعور بالخطر أو التهديد.

صراحة، أحببت لعب كرة القدم ولكن لم أحبب الحديث عنها، فقد كان هناك ما هو أهم وأجدر بالنسبة لي.

شهرتي كانت كبيرة وواسعة، كنت واحدا من أمهر اللاعبين البرازيليين وأشهرهم. لم أكن أفضل لاعب في تاريخ بلادي أو حتى فريقي ولكني كنت المثال الأكثر تفردا من بينهم.

في هذه الحلقة ستستمعون إلى قصتي أنا سوكراتيس مع "ديمقراطية كورنثيانز" والتي مثلت منعطفا في مسيرتي.