مصدر في بيراميدز لـ في الجول: استقررنا على المدرب الجديد.. اسم يليق بنا

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 20:10

كتب : حامد وجدي

أحمد أيمن منصور - خالد رضا - بيراميدز - وادي دجلة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز اقتراب النادي من الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

الفرنسي سيباستيان ديسابر رحل عن صفوف بيراميدز بقرار من إدارة الأخير، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن المدرب الجديد.

وتحدث مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "درسنا أكثر من اسم لتولي تدريب الفريق وفي النهاية استقرينا على المدرب".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استقرينا على اسم المدرب الجديد وهو اسم كبير يليق ببيراميدز وسبق له خوض تجربة تدريبية مع أحد المنتخبات الكبيرة".

ورفض المصدر ذكر اسم المدرب، قبل أن يشير إلى "الإعلان الرسمي سيكون خلال منتصف الأسبوع المقبل".

وتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مسؤولية قيادة بيراميدز بعد رحيل ديسابر، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وتعادل بيراميدز تحت قيادة زيزو مع المصري، قبل أن ينتصر على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 10 مباريات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

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