بيراميدز يعلن مدربه الجديد مساء الجمعة

يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.

ويعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.