بيراميدز يعلن مدربه الجديد مساء الجمعة
الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 22:45
كتب : عاطف شادي
يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.
ويعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.
وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، والذي "سيكون اسما كبيرا يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها" بحسب بيان بيراميدز.
وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.
الفرنسي سيباستيان ديسابر رحل عن صفوف بيراميدز بقرار من إدارة الأخير، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن المدرب الجديد.
وتحدث مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "درسنا أكثر من اسم لتولي تدريب الفريق وفي النهاية استقرينا على المدرب".
وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استقرينا على اسم المدرب الجديد وهو اسم كبير يليق ببيراميدز وسبق له خوض تجربة تدريبية مع أحد المنتخبات الكبيرة".
وتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مسؤولية قيادة بيراميدز بعد رحيل ديسابر، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وتعادل بيراميدز تحت قيادة زيزو مع المصري، قبل أن ينتصر على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 10 مباريات.
ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.
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