بيراميدز يكشف مدة غياب عبده لومالا
الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 17:31
كتب : عاطف شادي
أجرى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز جراحة اليوم الخميس في غضروف الركبة سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن ٣ أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.
لومالا عبده
النادي : بيراميدز
أوضح أيمن فريد طبيب فريق بيراميدز في تصريحات صحفية أن اللاعب أجرى صباح اليوم، منظار على موضع الإصابة أثبتت معاناة اللاعب من مشكلة في غضروف الركبة.
أشار الطبيب إلى أن اللاعب أجرى جراحة استئصال جزئى للغضروف، مشيرا إلى أنه سيبدأ العلاج الطبيعي يوم السبت المقبل أملا في العودة للتدريبات الجماعية بعد ٣ أسابيع.
وانضم لومالا إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري قادما من كالمار السويدي.
وشارك صاحب الـ22 عاما في 3 مباريات فقط بالدوري المصري خلال الموسم الجاري.
وتلك الإصابة ينضم لومالا إلى قائمة غيابات بيراميدز التي تضم محمد فتحي والحارس أحمد الشناوي.
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