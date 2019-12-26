بيراميدز يكشف مدة غياب عبده لومالا

أجرى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز جراحة اليوم الخميس في غضروف الركبة سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن ٣ أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

أوضح أيمن فريد طبيب فريق بيراميدز في تصريحات صحفية أن اللاعب أجرى صباح اليوم، منظار على موضع الإصابة أثبتت معاناة اللاعب من مشكلة في غضروف الركبة.