مؤتمر كارتيرون: مشوار الدوري مازال طويلا.. واعتدت العمل تحت الضغط

قال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إن فريقه قادر على الفصل بين مشواره المحلي والآخر الإفريقي، مشددا على أنه اعتاد العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي.

وصرح كارتيرون قائلا: "قادرون على الفصل بين المشوار الإفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي والدوري، لكن من الآن، كل مباراة نخوضها سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا".

وواصل "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب رغم ضغط المباريات".

وأكمل "جئنا إلى زامبيا للفوز، لأن النقاط الثلاثة هامة لنا، نعلم أنها مباراة صعبة لأن منافسنا يلعب للفوز أيضا، شاهدت بعض مبارياتهم".

وتابع "تعود على العمل وسط أجواء الضغط، بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، نعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

واستطرد "الفرص لفرق المجموعة متكافئة، ومازيمبي فرصته أكبر، لكن زيسكو فريق قوي وأعلم كل شيء عن لاعبيه، استعدينا بشكل جيد للمباراة".

وأتم "أعلم أن الطقس في زامبيا حار، لكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز".

الزمالك يواجه نظيره زيسكو في ثالث جولات دور المجموعات يوم السبت في الثالثة عصرا.

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