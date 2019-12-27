زادة يجتمع بلاعبي الزمالك: مفاجأة من رئيس النادي حال الفوز ضد زيسكو

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

عقد هاني زادة رئيس بعثة الزمالك في زامبيا جلسة مع لاعبي الفريق عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وذلك بهدف تحفيزهم والتشديد على ثقة الجميع فيهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

وقال زادة للاعبي الفارس الأبيض إن الجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز ضد زيسكو وعودة الانتصارات مرة أخرى لمسيرة الفريق هذا الموسم.

وأوضح زادة للاعبين أنهم قادرين على تحقيق ذلك، لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي حرص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان على البعثة.

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وكشف زادة للاعبين عن مفاجأة من مرتضى منصور للاعبين حال تحقيق الفوز ضد زيسكو.

ويواجه الزمالك مضيفه زيسكو يونايتد يوم السبت في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن مازيمبي المتصدر.

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