أهداف السبت الكروي - إثارة الدقائق الأخيرة وسقوط ريال مدريد وثلاثية برشلونة

ليالي السبت الكروية عادت من جديد بعد فترة التوقف الدولي، وكالعادة حملت جانبا كبيرا من الإثارة والمفاجآت.

ريال مدريد سقط سقوطا مفاجئا أمام ريال مايوركا وبرشلونة استفادم من ثلاثيته في إيبار ليتصدر الدوري الإسباني.

مانشستر سيتي عاد للانتصارات بثنائية في كريستال بالاس، وتشيلسي أفلت بفوز أمام نيوكاسل، وأستون فيلا صعق برايتون في الثواني الأخيرة.

وفي ألمانيا كان الوضع أكثر اشتعالا على الصدارة بتفريط بايرن في الفوز وتعادله مع أوجسبورج، وانتصار دورتموند الصعب على بروسيا مونشنجلادباخ.

أما بالدوري الإيطالي فضمن يوفنتوس حفاظه على الصدارة، ورسخ نابولي عقدة عمرها 36 عاما.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي.

برشلونة وإيبار (تقرير المباراة)

إيفرتون ووست هام

أوجسبورج وبايرن (تقرير المباراة)

تشيلسي ونيوكاسل (تقرير المباراة)

توتنام وواتفورد (تقرير المباراة)

أتليتكو وفالنسيا (تقرير المباراة)

أستون فيلا وبرايتون (تقرير المباراة)

نابولي وفيرونا (تقرير المباراة)

مانشستر سيتي وكريستال بالاس (تقرير المباراة)

دورتموند ومونشنجلادباخ (تقرير المباراة)

مايوركا وريال مدريد (تقرير المباراة)

يوفنتوس وبولونيا (تقرير المباراة)