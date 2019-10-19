بالفيديو – أتليتكو يواصل نتائجه السلبية ويكتفي بالتعادل مع فالنسيا

واصل أتليتكو مدريد نتائجه السلبية، وتعادل 1-1 أمام ضيفه فالنسيا على ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

دييجو كوستا تقدّم أولا لـ أتليتكو، قبل أن يتعادل داني باريخو لـ فالنسيا.

ليكتفي أتليتكو بإضافة نقطة واحدة إلى رصيده الذي بات 16 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل فالنسيا إلى النقطة 13 في المركز السادس.

أتليتكو يعيش مرحلة سيئة في الدوري الإسباني، إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة في 6 جولات بالمسابقة.

التقدُم لـ أتليتكو سُجل في الدقيقة 36 بواسطة دييجو كوستا من ركلة جزاء، احتسبَت بواسطة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على الروسي دينيس تشيريشيف داخل منطقة جزاء فالنسيا.

كوستا سجل هدفه رقم 50 في مسيرته بالدوري الإسباني بقميص أتليتكو.

ليصير المهاجم الإسباني سادس أعلى هدافي أتليتكو في المسابقة بالقرن 21، بعد فيرناندو توريس، وأنطوان جريزمان، ودييجو فورلان، وسيرخيو أجويرو، وراداميل فالكاو.

لكن أتليتكو فرّط في نقطتين قبل 9 دقائق على النهاية، عندما نفّذ باريخو قائد فالنسيا ركلة حرة رائعة عجز يان أوبلاك عن التصدي لها.

باريخو رفع رصيده من الركلات الحرة في الدوري الإسباني إلى 10، وبات أول لاعب زائر يسجل من مخالفة على ملعب واندا متروبوليتانو منذ افتتاحه.

تقنية الفيديو تدخلت مجددا في الدقيقة 90، وحوّلت البطاقة الصفراء لـ لي كانج إين إلى بطاقة حمراء.

ليصير لاعب فالنسيا الشاب أول كوري يُطرَد في تاريخ الدوري الإسباني.

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