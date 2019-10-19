بالفيديو - صراع الصدارة يشتعل أكثر.. رويس يعبر بـ دورتموند عقبة مونشنجلادباخ

بعد 3 تعادلات متتالية عاد بروسيا دورتموند للانتصار من جديد متخطيا بروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

أسود الفيستفالين تعادلوا في الجولات الماضية مع آينتراخت فرانكفورت وفيردير بريمن وفرايبورج، قبل أن يعودوا للفوز من جديد أمام ضيفهم متصدر المسابقة.

وهدف اللقاء الوحيد سجله القائد ماركو رويس في الدقيقة 58، في مباراة غاب عنها جادون سانشو بسبب قرار إيقافه لمباراة واحدة عقب تأخره في العودة بعد المشاركة مع المنتخب الإنجليزي.

أصحاب الأرض بدأوا المواجهة بقوة هجومية، وأهدر ماتس هوميلس وجوليان براندت فرصتي تقدم بعد مرور 11 دقيقة.

والرد أتى من الضيوف بكرة عرضية من ركلة حرة غير مباشرة قوبلت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيسر تصدى.

وهنا عاد دورتموند لإهدار الفرص من جديد بعدما سدد هوميلس رأسية قوية تعملق الحارس يان سومر في إبعادها.

الطوفان الهجومي من جانب أصحاب القميص الأصفر وتسيد اللقاء تواصل حتى توج هذا المجهود بهدف لرويس في الدقيقة 58.

مجموعة رائعة من التمريرات انتهت ببينية وضعت القائد في مواجهة سومر ليسدد في الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد رجال المدرب لوسيان فافر إلى 15 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع بايرن ميونيخ الثالث، ولايبزج الخامس.

أما مونشنجلادباخ فتوقف رصيده عند 16 نقطة ورغم ذلك بقي في الصدارة المشتعلة التي يستطيع صاحب المركز التاسع باير ليفركوزن الوصول إليها إذ يملك 14 نقطة.

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