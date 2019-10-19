بالفيديو - دقيقتان تكفي للانتصار.. سيتي يتخطى كريستال بالاس

استعاد مانشستر سيتي زمام الانتصارات بعدما سقط الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون، ليفوز على كريستال بالاس.

السماوي تخطى مضيفه اللندني بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدفا اللقاء سجلهما جابرييل جيسوس، الذي وصل إلى هدفه الـ50 مع الفريق في جميع المسابقات، ودافيد سيلفا بعد تمريرة رائعة من رحيم سترلينج.

سيتي رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ليفربول إلى 5 نقاط، الذي يواجه ليفربول يوم الأحد، بينما تجمد رصيد النسور عند 14 نقطة في المركز السادس.

السماوي دخل اللقاء والغيابات تضرب خطه الخلفي ليعتمد المدرب بيب جوارديولا على ثنائي الوسط رودري وفيرناندينيو، فيما عاد كيفن دي بروين بعد غياب للإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي.

How we’re lining up at Selhurst Park 💪 XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Mendy, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus Subs | Bravo, Stones, Aguero, Angelino, Mahrez, Foden, E Garcia ⚽️ @haysworldwide 🔵 #CRYMCI #ManCity pic.twitter.com/zKeBXBcBWg — Manchester City (@ManCity) October 19, 2019

رجال جوارديولا دخلوا اللقاء مستحوذين على الكرة كالعادة فيما اكتفى بالاس بالتراجع الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة.

سيطرة سيتي لم تكن كافية لصنع الخطورة طوال 39 دقيقة، حتى الانتصار في ظرف دقيقتين فقط.

بيرناردو سيلفا توغل على الجانب الأيسر وأرسل عرضية نموذجية لجيسوس الذي أسكنها الشباك برأسية ولا أجمل مع الدقيقة 39.

ودقيقتان فقط مرتا قبل أن يضيف دافيد سيلفا الهدف الثاني من مرتدة وتمريرة ساحرة من رحيم سترلينج ليسدد الإسباني بين قدمي الحارس واين هينيسي.

في الشوط الثاني تواصلت الهجمات السماوية وكاد دي بروين يضيف الثالث من رأسية ولكن القائم الأيمن تصدى له هذه المرة، لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

سيتي يلتقي الجولة المقبلة مع أستون فيلا، بينما يخوض كريستال بالاس مواجهة صعبة أمام أرسنال.

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