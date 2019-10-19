بالفيديو - أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من برايتون في حضور تريزيجيه البديل

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

خطف أستون فيلا فوزا قاتلا وثمينا من ضيفه برايتون هوف ألبيون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفيلانز فازوا مضيفهم بهدفين مقابل هدف، بمشاركة محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي حل كبديل في الدقيقة 66.

تريزيجيه جلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، بينما خرج مواطنه أحمد المحمدي من قائمة المدرب دين سميث.

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آدم ويستر تقدم لبرايتون مع الدقيقة 21 من رأسية، قبل أن يكمل الفريق بـ 10 لاعبين بعد طرد نجمه آرون موي.

موري نال بطاقتين صفراوتين في ظرف 5 دقائق فقط، مع الدقائق 30 و35 التي تدخل فيها بقوة على جاك جريليش ليسقط الأخير أرضا ويخرج الأول.

واستفاد الفيلانز من سيطرتهم على الكرة وينجح جاك جريليش في إدراك التعادل لأستون فيلا مع الدقيقة 47.

وبينما تشير المباراة إلى نهايتها بالتعادل خطف ماثيو تارجت هدف الفوز لأصحاب الأرض مع الثواني الأخيرة من الدقيقة 94، آخر دقائق الوقت المحتسب بدلا من ضائع.

تارجت استلم الكرة داخل منطقة الجزاء على الجانب الأيسر قبل أن يسدد بيسراه كرة قوية في الزاوية المعاكسة للحارس ماثيو راين.

وبهذا الفوز ارتقى أستون فيلا للمركز الـ11 في الترتيب بعد تحقيق انتصاره الثالث ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة.

أما برايتون فتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ16.

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