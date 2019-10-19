بالفيديو – إلى صدارة الدوري مؤقتا.. عجلة ثلاثي هجوم برشلونة تدور أمام إيبار

نجح برشلونة في تحقيق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني وفاز بثلاثية دون رد على إيبار وتصدر الترتيب بشكل مؤقت في الجولة التاسعة.

مباراة شهدت التعاون الأول بين ثلاثي برشلونة الهجومي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وسجل كل منهم هدف لأول مرة هذا الموسم فيما بينهم خلال مباراة واحدة.

اللقاء شهد عودة الفرنسي صامويل أومتيتي للمشاركة بشكل أساسي بدلا من جيرار بيكيه الموقوف والذي فشل برشلونة خلال غيابه في آخر 6 مباريات في الليجا بتحقيق أي فوز.

🔴 برشلونة خسر 8 نقاط في منافسته على الليجا خارج أرضه هذا الموسم، ميسي وسواريز وجريزمان لتعديل الأوضاع أمام إيبار وغياب بيكيه pic.twitter.com/TYn5CZJdDT — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2019

وصف المباراة

لكن قلب الدفاع الفرنسي الآخر كليمون لونجليه كانت له الكلمة إذ صنع هدف التقدم للبلاوجرانا من تمريرة طولية من الخط الخلفي إلى مواطنه أنطوان جريزمان الذي هرب من الرقابة.

في الدقيقة 13 انفرد جريزمان بالمرمى وأودع الكرة في الزواية القريبة معلنا تقدم برشلونة.

وبعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء كاد ميسي أن يُضيف الهدف الأول له والثاني لبرشلونة لكنه فشل في مراوغة الحارس، وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون مقابل.

في الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني بعد هدف شارك فيه سواريز بالتمرير لجريزمان ثم للأرجنتيني الذي سجل الكرة بسهولة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

8 دقائق فقط كانت كافية وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة عرضية من ميسي الذي انفرد بعدما كسر تسلل أصحاب الأرض وأسكن الأوروجوياني الكرة في الشباك.

عاد الحكم للتأكد من صحة الهدف ومطالعة تقنية الفيديو واحتسب الهدف في نهاية الأمر، وارتفع رصيد سواريز إلى 5 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أجرى تغييرين بنزول أرتورو فيدال بدلا من أرتور في الدقيقة 71، ثم إيفان راكيتيتش بدلا من فرينيكي دي يونج قبل 11 دقيقة من نهاية اللقاء.

ولم يُهدد إيبار مرمى الألماني أندريه تير شتيجن رغم التغييرات الهجومية التي أجراها المدير الفني في الشوط الثاني لتقليص الفارق على أقل تقدير.

رصيد الفريق الكتالوني ارتفع إلى 19 نقطة في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما تلقى إيبار الهزيمة الرابعة له هذا الموسم وتوقف رصيده عند 9 نقاط.

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