بالفيديو - يوفنتوس يضمن البقاء في الصدارة بتجاوز بولونيا

ضمن يوفنتوس الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بعدما تجاوز ضيفه بولونيا، محققا الانتصار الخامس على التوالي.

البيانكونيري فاز على بولونيا بهدفين مقابل هدف على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن مباريات الجولة الثامنة من السيري آ.

كريستيانو رونالدو وميراليم بيانيتش سجلا هدفي السيدة العجوز، فيما أحرز دانيلو لارانجييرا هدف الروزوبلو الوحيد.

ومدرب بولونيا سينسيا ميهايلوفيتش عاد لقيادة الفريق من أرض الميدان، بعدما أنهى الدورة الثانية من مرحلة العلاج في أعقاب إصابته بمرض سرطان الدم.

اللقاء شهد سجالا كبيرا بين الفريقين قبل أن يفض صاروخ ماديرا الاشتباك مع الدقيقة 19 مسجلا هدفه الـ701 في مسيرته، ليزيد غلة رقمه الذي احتفل به قبل بداية المباراة.

📸يوفنتوس يكرم رونالدو قبل مباراة بولونيا بعد وصوله للهدف رقم 700 في مسيرته 🇵🇹⚽🌟 pic.twitter.com/DylxmOMZBZ — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2019

رونالدو حاول الاختراق من الجانب الأيمن قبل أن يسدد كرة أرضية صاروخية في الزاوية التي يقف فيها الحارس لوكاس سكوربسكي الذي لم يسعفه رد فعله لإبعادها مع الدقيقة 19.

والرد لم يتأخرا كثيرا من جانب بولونيا. لارانجييرا استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن على صدره قبل أن يسدد بوجه القدم في أقصى الزاوية اليسرى لجيجي بوفون في الدقيقة 26.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة، وفي الشوط الثاني تمكن بيانيتش من حسم الأمور لصالح مدربه ماوريسيو ساري.

البوسني استغل زحام داخل منطقة الجزاء وكرة عائد بالخطأ من لاعب بولونيا ليسدد بيمناه على يمين الحارس معلنا تحقيق الفوز.

يوفنتوس نجح في ضمان بقائه على قمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي يواجه ساسولو يوم الأحد.

وبولونيا تواجد في المركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 9 نقاط.

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