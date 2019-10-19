بالفيديو – نابولي يؤكد عقدة الـ36 عاما ويقهر فيرونا بسلاح بولندي

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

ميليك - نابولي

فاز نابولي على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد على ملعب سان باولو، بالجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

البولندي أركاديوش ميليك سجل هدفي نابولي مقاسمة بين شوطي المباراة.

ليرفع نابولي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد فيرونا عند 9 نقاط في المركز 11.

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نابولي أكد عقدة الـ36 عاما، إذ لم يخسر على ملعبه أمام فيرونا منذ يناير 1983، وهي واحدة من هزيمتين فقط لـ نابولي على ملعبه أمام فيرونا تاريخيًا.

لكن فوز نابولي المريح لم يكن ليتحقق لولا التألق الإعجازي من حارس مرمى أليكس ميريت في الدقيقة 18.

ميريت تصدى لـ3 تسديدات متتالية من داخل منطقة الجزاء، وحافظ على نظافة شباكه ببراعة.

ليسجل زميله ميليك هدف نابولي الأول في الدقيقة 37 بعد عرضية من الإسباني فابيان رويز.

ميليك أكد الانتصار في الدقيقة 67 بهدف ثانٍ بعد ركلة حرة نفذها لورنزو إنسيني.

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