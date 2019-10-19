بالفيديو - تشيلسي يكسر صمود نيوكاسل.. وتوتنام ينجو من سقوط جديد

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

تشيلسي

صمد نيوكاسل يونايتد كثيرا حتى أسقطته تسديدة متقنة لماركوس ألونسو منحت تشيلسي فوزا ثمينا على ملعبه يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي جانب آخر من العاصمة لندن، نجا توتنام من خسارة ثالثة على التوالي وأدرك التعادل في ميدانه بهدف لمثله أمام واتفورد.

على ملعب ستامفورد بريدج وسط جماهير تتزين باللون الأزرق سيطر تشيلسي على المباراة أمام ضيفه نيوكاسل الذي دافع بقوة.

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لكن استطاع الإسباني ألونسو هز شباك نيوكاسل بتسديدة قوية من اليسار في الدقيقة 73 ليرتقي ناديه للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 17 نقطة.

بينما أنقذ ديلي آلي فريق سبيرز وسجل هدفا متأخرا في شباك واتفورد الذي تقدم مبكرا في الدقيقة السادسة بهدف لعبدولاي دوكوري في الدقيقة السادسة.

وأحرز الإنجليزي آلي هدفا في الدقيقة 86 احتسبه الحكم بعد التأكد من مساعده الجالس أمام الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع توتنام رصيده إلى 12 نقطة وظل سابعا في ترتيب البطولة ونقطة التعادل لم تنفع واتفورد الذي ظل متذيلا للترتيب ورصيده 4 نقاط.

وارتقى ليستر سيتي لوصافة الدوري بشكل مؤقت بفوزه على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل ولفرهامبتون أمام ضيفه ساوثامبتون بهدف لمثله وانتهت مباراة بورنموث ونورويتش سيتي بدون أهداف.

وفي الجولة المقبلة يحل تشيلسي ضيفا على برايتون ويلعب توتنام مباراة صعبة في ملعب أنفيلد ضد ليفربول متصدر البطولة.

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