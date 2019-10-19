بالفيديو - البدايات والنهايات تصعق بايرن في دربي بافاريا

فقد بايرن ميونيخ نقطتين ثمينتين، وفرّط في تقدمه ليتعادل 2-2 على أرض أوجسبورج في الجولة الثامنة للدوري الألماني.

مواجهة دربي بافاريا المثيرة سجل فيها ماركو ريشتر، وألفريد فينبوجاسون لأصحاب الأرض، فيما سجّل روبيرت ليفاندوفيسكي، وسيرج جنابري لـ بايرن ميونيخ.

ليرفع بايرن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث ويفوّت فرصة الصدارة –ولو بشكل مؤقت-، ويرفع أوجسبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15.

الجماهير انتظرت 26 ثانية فقط حتى تشاهد أول أهداف دربي بافاريا، عندما سجل ريشتر التقدُم لـ أوجسبورج بعد تمريرة رأسية من راني خضيرة –شقيق سامي خضيرة- وإنهاء مميز على الطائر.

رغم ذلك لم يتأخر تعادل بايرن، فسجل ليفاندوفيسكي التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 14 بعد عرضية جنابري.

لاعب أرسنال السابق الذي يعيش أفضل أيامه، سجل هدف التقدم لـ بايرن في الدقيقة 49 باختراق من الجهة اليمنى وتسديدة يسارية رائعة.

وكما سجّل أوجسبورج مبكرا جدا، فإنه سجل متأخرا جدا أيضا، وجرّد بايرن من نقطتين كانا في المتناول.

سيرخيو كوردوفا انطلق من الجهة اليمنى وتجاوز لاعبي بايرن، وأرسل عرضية قوية قابلها الفنلندي فينبوجاسون، مسجلا أول أهدافه في الموسم الحالي.

وفي نفس التوقيت، تعادَل لايبزج أمام فولفسبورج 1-1 على ملعب ريدبول أرينا، ليعرقلا بعضيهما.

تيمو فيرنر سجّل أولا لـ لايبزرج في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل فوت فيجورست في الدقائق الثمانية الأخيرة.

ليرفع فولفسبورج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، ويرفع لايبزج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيردر بريمن أمام ضيفه هيرتا برلين 1-1 على ملعب فيسيرشتاديون.

الأمريكي جوش سارجنت تقدّم لـ بريمن بتسديدة في الدقيقة السابعة، ليتقدم أصحاب الأرض بواسطة النجم الشاب صاحب الـ19 عاما.

الفريق العاصمي اضطر للانتظار حتى الدقيقة 70 ليدرك التعادل بواسطة البلجيكي دودي لوكيباكيو.

ليرفع هيرتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، ويرفع بريمن رصيده إلى 9 نقاط في المركز 11.

المباراة شهدت المشاركة رقم 250 لـ نوري شاهين لاعب بريمن في الدوري الألماني، منها 223 بقميص فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

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