انتهى سوق الانتقالات - أرسنال يعلن صفقة لويز

تختتم في السادسة من مساء اليوم الخميس سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أخر تطورات الصفقات المتوقعة أولا بأول.

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تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/xsFCQHxbQH — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2019

أبرز الأحداث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا:

أرسنال يعلن صفقة ديفيد لويز قادما من تشيلسي لمدة موسمين.

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع محمد بيسيتش لاعب وسط إيفرتون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ليستر يضم دينيس برايت مدافع سامبدوريا لمدة 5 سنوات مقابل 18 مليون إسترليني.

توتنام يضم صفقة جديدة.. ريان سيسينيون لاعب فولام يتعاقد مع الديوك لمدة 6 سنوات.

توتنام يضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 55 مليون إسترليني.

خطوة لم يتوقعها اللاعب.. رسميا – مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس ليفربول السابق (التفاصيل من هنا)

بيرنلي يضم لاعب الوسط داني درينكووتر من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا بشكل رسمي، ويُسمح للأندية بساعتين إضافيتين لإتمام تسجيل لاعبيها.

ديفيد أورنيستين (صحفي موثوق في بي بي سي): إيفرتون توصل لاتفاق مع أرسنال على ضم أليكس إيوبي وقيمة الصفقة ستتراوح بين 35 إلى 40 مليون إسترليني.

أندي كارول يعود إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته، نيوكاسل، لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

رسميا - أرسنال يتعاقد مع كيران تيرني ظهير أيسر سيلتك الأسكتلندي (التفاصيل من هنا).

ثنائي أرسنال الشاب إيدي نيكتاه وكريس ويلوك ينضمان إلى ليدز يونايتد وووست بروميتش على الترتيب على سبيل الإعارة.

الساعة الآن 5:40 متبقي 20 دقيقة على انتهاء الميركاتو الإنجليزي.

واتفورد يقدم عرضا للتعاقد مع داني روز ظهير أيسر توتنام، والأخير يرفض العرض، بحسب سكاي سبورتس، قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات.

كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر (التفاصيل من هنا)

رسميا - السنغالي إسماعيلا سار إلى واتفورد. (التفاصيل من هنا)

مانشستر يونايتد يوقف مفاوضات ضم ماندزوكيتش. (التفاصيل من هنا)

فرانك كيسي لاعب وسط ميلان يقترب من الانتقال إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي. (التفاصيل من هنا)

رسميا - نيوكاسل يضم الظهير الأيمن إيميل كرافث، ليبتعد الفريق عن ضم أحمد المحمدي(التفاصيل من هنا)

أرسنال أنهى اتفاقه لضم لويز وتيرني (وفقا لبي بي سي)، ويخضع اللاعبان للكشف الطبي (وفقا لسكاي). (التفاصيل من هنا)

تطور في مفاوضات ديبالا وتوتنام، اللاعب وافق على العرض قبل أن تتوقف الصفقة، وأعلنت صحيفة "إندبندنت" عودة الصفقة للحياة مرة أخرى.

(التفاصيل من هنا)

ماركوس روخو قد ينضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة وفقا لـ إي أس بي إن (التفاصيل من هنا)

توتنام يقترب من ضم سيسينيو لاعب فولام. (التفاصيل من هنا)

رسميا - وست هام يتعاقد مع المهاجم السويسري ألبيان إيجتي من بازل السويسري.

رسميا - ساوثامبتون يجدد عقد صانع ألعابه ناثان ريدموند لمدة 4 مواسم إضافية

الحارس المخضرم سكوت كرسون سيخضع للفحص الطبي بصفوف مانشستر سيتي قادما من دربي كاونتي. (وفقا لـ سكاي)

كريستال بالاس ينتظر حسم صفقة المهاجم الروسي فيدور تشالوف من سسكا موسكو. (وفقا لـ سكاي)

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