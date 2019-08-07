كاف يؤجل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

كاف قرر يوم الأربعاء تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكانت أزمة قد حدثت بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وقرر كاف بعد المباراة إعادتها على ملعب محايد قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية التي أعادت الاختصاص للجنة التنفيذية التي وجهت اللقب نحو تونس.

لكن فريق الوداد قرر الاستئناف على قرار لجنة الانضباط ما يعني اضطرار الاتحاد الإفريقي للانتظار مزيدا من الوقت لإصدار قراره النهائي غير القابل للاستئناف.

وحاجة كاف لمزيد من الوقت لإعلان اسم البطل بشكل نهائي ستؤثر على موعد مباراة السوبر الإفريقي التي حُدد لها أيام 16 أو 17 أو 18 من أغسطس الجاري.

وبالتالي قرر الاتحاد المُسيّر لشؤون اللعبة في القارة السمراء تأجيل موعد السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى لحين الفصل في هوية بطل دوري الأبطال.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان بركلات الترجيح، وهو الطرف الثاني في تلك المواجهة.

وكان مصدر بالقلعة البيضاء قد كشف لـFilGoal.com أن النادي لم يتلق أي مخاطبات من كاف بشأن تحديد موعد ومكان إقامة السوبر (طالع التفاصيل).

وظفر الزمالك بلقب السوبر الإفريقي ثلاث مرات عبر تاريخه أعوام 1994 و1997 و2003.

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