"جئت إلى لندن لصناعة بعض الضوضاء".. رسميا – أرسنال يضم ظهير سيلتيك

"الآن جئت إلى لندن وأرغب في صناعة بعض الضوضاء".. كيران تيرني يخلع قميص سيلتيك الإسكتلندي ويرتدي قميص أرسنال.

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع تيرني ظهير أيسر نادي سيلتيك في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

صاحب الـ 22 عاما وقع على عقد طويل الأمد مع أرسنال، دون أن يعلن النادي اللندني تفاصيل الصفقة.

وخضع اللاعب لفحوصات الكشف الطبي في مقر أرسنال اليوم الخميس، قبل أن يوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي قادما من سيلتيك.

وسيرتدي الظهير الأيسر القميص رقم 3.

وتحدث أوناي إيمري مدرب أرسنال عن الصفقة قائلا: "نحن سعداء للغاية بانضمام تيرني لنا".

وأضاف "هو موهبة رائعة للغاية وسيستمر في التحسن ويزيد من خياراتنا الدفاعية".

تيرني صاحب الـ 22 عاما شارك في 40 مباراة الموسم الماضي بقميص سيلتيك ونجح في التسجيل مرة والصناعة 6 مرات.

الإسكتلندي خريج أكاديمية سيلتيك صعد للفريق الأول موسم 2015-16.

ومنذ صعوده للفريق الأول، شارك كيران في 170 مباراة مع سيلتيك ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 37 هدفا.

وحقق تيرني 5 ألقاب دوري مع سيلتيك ولقب الكأس 3 مرات والسوبر 3 مرات.

على الجانب الدولي، شارك تيرني في 12 مباراة مع منتخب إسكتلندا.

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