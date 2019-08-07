الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية ضم مؤمن زكريا

حسم صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي حقيقة ما يتردد عن اهتمام ناديه بضم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، وإمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد خلفا لمحمد عواد الذي انتقل إلى الزمالك.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الإسماعيلي

وصرح المنياوي عبر قناة تايم سبورتس عن مؤمن زكريا "التوأمة مع الأهلي تمت على مستوى مجلس الإدارة، لم تصلنا أي معلومات بشأن من اللاعب الذي سينضم لنا، فالصفقات بيد مجلس إدارة الإسماعيلي".

وخرج مؤمن زكريا معارا في يناير الماضي من الأهلي لصفوف أحد السعودي قبل أن يفسخ عقده بعدها بعدة أسابيع.

ويتدرب مؤمن زكريا بشكل طبيعي مع الأهلي في الفترة الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف في سياق متصل "لا أعرف ظروف بهاء مجدي مع نادي الزمالك، فإذا رحل عن صفوفه بالتأكيد نتمنى ضمه، لأننا نحتاج لتدعيم في مركز الظهير الأيسر".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "لقد تعاقدنا مع 6 لاعبين وهناك صفقات أخرى في الطريق، فإدارة النادي تسعى وراء تدعيمات قوية ومميزة".

وبشأن إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد، رد صبري المنياوي "لا نية لذلك، لدينا الثنائي المميز محمد فوزي ومحمد مجدي إضافة إلى حارسين مواليد 1997 و1998، لذا تواجد 4 حراس يكفي".

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