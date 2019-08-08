رسميا - نيوكاسل يضم ظهير أيمن.. وينهي فرصة انضمام المحمدي

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

المحمدى وبروس

أصبحت صفقة انتقال أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا إلى نيوكاسل يونايتد في مهب الريح، بعدما أعلن النادي رسميا ضم إيميل كرافث ظهير أيمن أميان الفرنسي يوم الخميس.

قبل أيام كشفت صحيفة ذا صن البريطانية رغبة ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل في التعاقد مع المحمدي ليلعب معه للمرة الرابعة في مسيرته.

المدافع السويدي وصل إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع نيوكاسل يوم الأربعاء قبل الإعلان عن الصفقة صباح الخميس.

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نيوكاسل وافق على دفع 5 ملايين جنيه استرليني مقابل خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعقد يمتد لـ4 سنوات.

قصة المحمدي وبروس

ما حدث في ثلاث مرات سابقة كان على وشك التكرار لمرة رابعة، وهو أن نرى أحمد المحمدي يتدرب من جديد تحت قيادة الإنجليزي ستيف بروس؟

وأشارت ذا صن الأسبوع الماضي وفقا لمصادرها الخاصة أن بروس دخل "في قتال مع إدارة ناديه" لرغبته الشديدة في التعاقد مع المحمدي والاستفادة من عنصر الخبرة لدى اللاعب.

القتال مع الإدارة يأتي بسبب رغبة لجنة التعاقدات في النادي في التعاقد مع لاعبين صغار في السن، وفقا لـ ذا صن.

ستيف بروس الذي تولى قيادة نيوكاسل بعد رحيل رفائيل بينيتيث كان في محاولات مستمرة مع إدارة ناديه لإقناعهم بفكرة التعاقد مع المحمدي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

المحمدي صاحب الـ 31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي ويمتد عقده مع الفريق حتى 2020.

ولعب المحمدي تحت قيادة ستيف بروس في ثلاثة أندية من قبل. لعب معه في سندرلاند ثم هال سيتي ثم أستون فيلا، قبل أن يرحل بروس.

وشارك لاعب إنبي السابق في 285 مباراة تحت قيادة بروس، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 37 بقميص سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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