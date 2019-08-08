رسميا – جناح السنغال أغلى لاعب في تاريخ واتفورد

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي ضم الجناح السنغالي إسماعيلا سار من صفوف ستاد رين الفرنسي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

إسماعيلا سار النادي : ستاد رين واتفورد

الدولي البالغ 21 عاما ارتبط اسمه بعديد الأندية الأوروبية، لكنه انتقل للفريق المُلقب بالدبابير ليصبح 5 صفقات سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سار تواجد في قائمة أسود التيرانجا بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 وحصد مركز الوصافة، كما فاز بلقب كأس فرنسا رفقة فريقه الموسم الماضي.

وشارك السنغالي الشاب في 77 مباراة بقميص رين سجل خلالها 18 هدفا كما ساهم في وصول فريقه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة من أرسنال.

وسيرتدي سار القميص رقم 23 مع واتفورد ليدعم هجوم الفريق الذي يقوده الإسباني خافي جارسيا.

وأصبح السنغالي أغلى لاعب في تاريخ النادي مقابل 30 مليون يورو ليتفوق على أندري جاري الذي انضم الموسم قبل الماضي مقابل 20.4 مليون يورو.

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