تقارير: ديبالا يوافق على عرض توتنام.. وعقبة وحيدة لإتمام التعاقد

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس

وافق باولو ديبالا جناح يوفنتوس على العرض المقدم من توتنام للانتقال إلى الفريق الإنجليزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، لكن عقبة وحيدة تعطل إتمام الاتفاق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة إندبندنت كشف ديبالا عن موافقته للانتقال إلى توتنام بعدما خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اتفاق بين يوفنتوس وتوتنام قد تم على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، لكن اللاعب لم يتفق مع توتنام قبل أن تشير تقارير اليوم إلى إعلان اللاعب موافقته.

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لكن تبقى مشكلة وحيدة لإتمام الصفقة وفقا لصحيفة إندبندنت فما هي؟

أوضح التقرير أن حقوق الصور لباولو ديبالا هي ما تعطل إتمام الصفقة حتى الآن بسبب التكلفة الإضافية التي من المتوقع أن تقع على توتنام بسبب ذلك.

وأشار التقرير إلى أن حقوق صور ديبالا مملوكة لشركة تدعى "ستار إيمدج كومباني" ومقرها في مالطا وستكلف توتنام مزيدا من الملايين بعيدا عن اتفاق النادي مع يوفنتوس.

وشدد تقرير صحيفة إندبندنت وفقا لمصادره الخاصة، أن ذلك سيكون أقل بكثير من 40 مليون جنيه إسترليني لكنه سيؤثر سلبا على توتنام.

وكشف التقرير أن تعاقد توتنام مع تانجوي ندومبيلي من ليون مقابل 55.4 مليون جنيه استرليني بالإضافة لتلك التكاليف قد يشكل ضغطا أكبر على موارد توتنام المالية.

ورغم ذلك أوضح التقرير في النهاية عدم استحالة إتمام الصفقة بعد الوصول إلى اتفاق، لكن تبقى الأمور صعبة في ظل أنه اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

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