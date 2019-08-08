بي بي سي: أرسنال أنهى اتفاقه لضم لويز وتيرني

يقترب نادي أرسنال من تدعيم صفوفه بثنائي دفاعي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنهى أرسنال بالفعل اتفاقه لضم ديفيد لويز مدافع تشيلسي وكيران تيرني مدافع سيلتك.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال ينتظر الكشف الطبي للثنائي قبل الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المالية بين أرسنال واللاعبين وناديي تشيلسي وسيلتيك.

وأشار التقرير إلى موافقة أرسنال على دفع 8 ملايين جنيه استرليني من أجل ضم لويز من تشيلسي لمدة عامين.

ويأتي البرازيلي لويز -32 عاما- بديلا للوران كوسيلني مدافع أرسنال الذي رحل إلى بوردو الفرنسي مقابل 4.6 مليون جنيه استرليني.

أما بالنسبة لتيرني ظهير أيسر سيلتيك، فأوضح تقرير بي بي سي أن اللاعب سينتقل إلى الجانرز مقابل 25 مليون جنيه استرليني ولمدة خمس سنوات.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر.

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