كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر

"إنتر ليس للجميع لذلك أنا هنا" روميلو لوكاكو يعلن رسميا انضمامه إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لصيف عام 2024.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

بعد عدة أسابيع من المفاوضات والتكهنات أخيرا نجح إنتر ميلان في ضم المهاجم البلجيكي بعدما بدا في وقت سابق إنه قريب من الانتقال إلى غريمه التقليدي يوفنتوس.

وأخيرا حقق مدرب إنتر أنطونيو كونتي حلمه بعدما كان يريد ضم لوكاكو من إيفرتون إلى تشيلسي قبل عامين ولكنه فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد آنذاك.

وقال لوكاكو: "أردت فقط الانتقال إلى إنتر ميلان لأنه ليس مكان متاح للجميع، أنا هنا لإعادة الفريق إلى الانتصارات والعودة إلى القمة".

وحسبما ذكرت التقارير الصحفية فإن لوكاكو سيحصل على راتب أسبوعي يقدر 325 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن الصفقة كلفت إنتر 70 مليون يورو، هذا بالإضافة لوضع عدة حوافز في الصفقة ليقترب من المبلغ الذي يريده يونايتد والبالغ 83 مليون يورو.

هذا بالإضافة لحصول يونايتد على نسبة 5% من إعادة بيع المهاجم مستقبلا.

وكان لوكاكو انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي صاحب الـ26 عاما مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

لكن لم يتوج لوكاكو مع يونايتد بأي لقب.

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