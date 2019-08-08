تقرير: ماركوس روخو قريب من إيفرتون

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 11:51

كتب : إسلام أحمد

ماركوس روخو

يأمل إيفرتون الإنجليزي في تأمين خط دفاعه بضم الأرجنتيني ماركوس روخو عقب فشله في تجديد إعارة الفرنسي كورت زوما.

وتقلصت فرص مشاركة الأرجنتيني بعد ضم مانشستر يونايتد، هاري ماجواير ليصبح المدافع الأغلى في العالم مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لشبكة "إس بي إي أن" فأن التوفيز قد يحصلون على خدماته على سبيل الإعارة.

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ويسعى روخو الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، إلى الحصول على فرصة أكبر للعب عقب توالي الإصابات عليه رفقة الشياطين الحمر.

اللاعب البالغ 29 عاما خاض الموسم الماضي 6 مباريات فقط بقميص مانشستر يونايتد بسبب الإصابات وعدم اعتماد النرويجي أولي جونار سولشاير على خدماته.

وتنتظر إدارة مانشستر يونايتد عروضا أخرى للظهير الإيطالي ماتيو دارميان والذي قد يتم بيعه إلى أي ناد آخر.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء الخميس 8 أغسطس في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

في المقابل ينتهي سوق الانتقالات في أغلب الدوريات الأوروبية في الثاني من سبتمبر المقبل.

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