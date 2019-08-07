سكاي: أرسنال وافق على شروط سيلتك.. تيرني في طريقه إلى لندن

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

كيران تيرني

وافق نادي أرسنال على طلبات سيلتك الاسكتلندي المادية لبيع لاعبه كيران تيرني للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كيران تيرني

النادي : سيلتك

أرسنال

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن أرسنال وافق على الطلبات المالية للنادي الاسكتلندي لشراء الظهير الأيسر الشاب".

وكان أرسنال تقدم بعرض لضم كيران تيرني وقبول بالرفض لعدم وصول العرض للمبلغ المطلوب من نادي سيلتك.

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إلا أن أرسنال قدما عرضا آخر يرضي طلبات سيلتك.

وأضافت الشبكة أن كيران تيرني البالغ من العمر 22 عاما في طريقه إلى لندن لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا مع أرسنال.

ومن المتوقع أن تصل الصفقة إلى 25 مليون جنيه إسترليني يحصل عليهم نادي سيلتك.

وتنتهي فترة الانتقالات في إنجلترا في السادسة من مساء غدا الخميس.

كيران تيرني لعب الموسم الماضي مع سيلتك 40 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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