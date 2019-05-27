تقرير سعودي: الاتفاق ينافس ناديا مصريا على ضم لابا كودجو.. وجلسة منتظرة

قال تقرير سعودي إن نادي الاتفاق ينوي التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان المغربي.

كودجو لابا النادي : نهضة بركان

وكشف تقرير صحيفة الرياضية: يخطط خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق للجلوس اليوم (الاثنين) في مصر مع وكيل أعمال التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، الذي لعب أمس في الإسكندرية نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك".

وأضاف التقرير: "ووفقاً لمصادر خاصة وصل الدبل إلى مصر أخيرا، ويسعى إلى العودة بموافقة كودجو على الانضمام إلى فريق الاتفاق، وسط منافسة من نادٍ مصري وآخر فرنسي".

وأكمل "وأشارت المصادر إلى تواصل مسبق بين إدارة النادي الشرقي ووكيل اللاعب، وهو شقيقه، للتعرف على مطالبه المادية، المرتفعة إلى حد ما، علما أن عقده مع نهضة بركان ينتهي الصيف الجاري".

ويحتل كودجو صاحب الـ 27 عاما، صدارة هدافي الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف والدوري المغربي الممتاز بـ 18 هدفا وهو ذات رصيد المغربي محسن ياجور هداف الرجاء البيضاوي، قبل جولتين من ختام المسابقة.

وكان تقرير مغربي قد أشار إلى أن الزمالك دخل على خط الأندية الراغبة في ضم كودجو. (طالع التفاصيل)

وربطت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق اسم لابا كودجو بالانتقال إلى الأهلي، وكرر ذلك التقرير المغربي، إلا أن مدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق نفى ذلك. (

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