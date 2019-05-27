بطولة جديدة في انتظارك يا زمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية. الفارس الأبيض عاد من جديد لمنصة التتويج الإفريقي والآن تنتظره بطولة إفريقية جديدة.

الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية والآن ينتظر الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا من أجل مواجهته في السوبر. (طالع التفاصيل)

وتقام مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس من العام المقبل.

الطرف الأول تم تحديده بالفعل وهو الفارس الأبيض عن جدارة واستحقاق والآن الكل ينتظر الطرف الثاني في مباراة السوبر.

نهائي دوري أبطال إفريقيا يجمع بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلعب الترجي التونسي في رادس أمام الوداد في نهاية الشهر المقبل.

وحصد الزمالك 3 ألقاب سوبر إفريقي من 4 مواجهات سوبر في تاريخه.

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