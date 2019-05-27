"الفار الغدار يُسقينا المرار".. ماذا قالت صحف المغرب بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية. الفارس الأبيض عاد من جديد لمنصة التتويج الإفريقي عن جدارة واستحقاق، فكيف استقبلت صحف المغرب خسارة نهضة بركان؟

الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

الفارس الأبيض لم يستسلم بعد خسارته ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ليعود وينتصر إيابا بنفس النتيجة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بفضل تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وكل من سدد لـ الزمالك.

صحيفة (المنتخب) كتبت: "الفار الغدار سقى البرتقال البركاني المرار"

وأضافت الصحيفة " أي لعنة حملها هذا الفار معه؟ أي حظ عاثر حمله هذا الفيديو الملعون للمرة المغربية من المونديال لغاية العصبة والكونفدرالية، بعد أن حسم لقب هذه المسابقة بجزاء غادر للزمالك أمام الفريق البركاني في المباراة، قاده بعدها لضربات الجزاء التي كسبها المصريون بالخبرة ومعها ضاع اللقب الذي كان في حوزة الرجاء".

وفي الإطار ذاته، كتبت الصحيفة المغربية "كابوس في الإسكندرية".

وأوضحت " بضياع الحلم الإفريقي، عاش النهضة البركانية كابوسا بالإسكندرية بعد أن كانت البعثة البركانية تراهن على العودة لأرض الوطن متوجة باللقب الإفريقي، لكن هذا الحلم توقف عند ضربات الحظ عندما ضيع حمادة لعشير ضربته والتي نفذها بدون تركيز".

موقع (هسبورت) المغربي عنونت: " نهضة بركان يفشل في إحراز كأس "الكاف" ويستسلم للزمالك بركلات الترجيح".

وتابعت " فشل فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، في حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لصالحه بعد خسارة نهائي المسابقة بركلات الترجيح أمام نظيره الزمالك المصري، في مباراة إياب النهائي التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب برج العرب".

صحيفة (البطولة) عنونت: " ركلات الحظ تبتسم للزمالك و تحرم البراكنة من التتويج القاري".

وترى الصحيفة " عرفت هذه المباراة احتجاجات كبير من قبل الفريق البركاني على الحكم، خاصة بعد طرد اللاعب عمر النمساوي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني".

أما صحيفة (اليوم 24) فكتبت: " ركلات الحظ تبتسم للزمالك وبركان يضيع لقب كأس “الكنفدرالية” من ملعب برج العرب".

ووصفت المباراة بـ" تمكن فريق الزمالك المصري من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، عن طريق ركلات الحظ التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض (3-5)، في القمة الكروية التي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب الشهير، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 60 ألف مناصراَ، العدد المسموح به قبل المواجهة".

(المغرب اليوم) عنونت: " الزمالك يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى تاريخه على حساب نهضة بركان".

وأشارت إلى " توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في إياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية".

التتويج هو الأول في تاريخ الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، وهو اللقب الـ12 للزمالك قاريا، وعودة للبطولات الإفريقية بعد غياب 16 عاما منذ كأس السوبر الإفريقي عام 2003.

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