لقب الكونفدرالية يفك شراكة الزمالك مع مازيمبي

تحقق لقب الكونفدرالية، وعادت البطولات القارية للزمالك بعد غياب 16 عاما منذ 2003.

الزمالك حقق بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف مقابل لا شيء.

وبذلك وصف الزمالك للقب الـ12 قاريا في تاريخه، متخطيا مازيمبي، ليصبح في المركز الثاني بعدد البطولات القارية للفرق الإفريقية.

ويمتلك فرسان القلعة البيضاء 12 لقبا قاريا في تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911.

وحقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين، قبل أن يضيف لقب الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم، وليصبح الزمالك قد حقق لقب كل البطولات التي سبق له المشاركة فيها لمرة واحدة على الأقل.

في المركز الثاني يأتي مازيمبي، حيث توج النادي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

نجاح كونغولي

ونجح مازيمبي خلال فترة ابتعاد الزمالك عن منصات التتويج الإفريقية في معادلة عدد ألقابه، حيث كان الفريق الكونغولي يمتلك 3 ألقاب قارية فقط حتى 2009.

وخلال 10 سنوات، نجح مازيمبي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، والسوبر الإفريقي 3 مرات.

وخسر الفريق الكونغولي نهائي الكونفدرالية عام 2013، والسوبر الإفريقية 2017 و2018.

وبإضافة 8 ألقاب إفريقية في أخر 10 سنوات، نجح مازيمبي في معادلة عدد الألقاب القارية للزمالك بـ11 لقبا، قبل أن يفك الزمالك شراكته مع الفريق الكونغولي هذا الموسم.

ويأتي الزمالك ثانيا، ومازيمبي ثالثا كأكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية خلف الأهلي المتصدر.

حيث يتصدر الأهلي قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية بفارق 20 لقبا، مبتعدا بفارق 8 ألقاب.

وفض تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الشراكة مع مازيمبي بعدما رفع رصيده إلى 12 لقبا قاريا، كما يمنح له فرصة الابتعاد حيث يضمن له لعب مباراة السوبر الإفريقي.

سجل عدد البطولات القارية للفرق الإفريقية

الأهلي 20 بطولة قارية

الزمالك 12 بطولة قارية

مازيمبي 11 بطولة قارية

النجم الساحلي 9 بطولات قارية

الرجاء 7 بطولات قارية

الترجي 6 بطولات قارية

كانون ياوندي 4 بطولات قارية

اقرأ أيضا:

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

بالفيديو - بقرار VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش

بالفيديو - الـVAR يمنح الزمالك ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل التقدم في نهضة بركان

بالفيديو - تأهل تاريخي لـ أتالانتا لدوري الأبطال في صحبة إنتر.. ميلان وروما يكتفيان بالدوري الأوروبي+

قوائم أمم إفريقيا – حضور كيتا في القائمة الأولية لـ غينيا رغم الإصابة