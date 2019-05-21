نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي ما تردد بشأن سفره إلى المغرب للحصول على توقيع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

وقال أمير توفيق: "كل ما يُقال بخصوص سفري إلى المغرب من أجل لابا كودجو لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أسافر إلى المغرب وأؤكد من جديد أننا لم نفتح أي مفاوضات مع لابا كودجو".

وواصل "لم نتفاوض مع لابا كودجو ولم نحاول التواصل معه على الإطلاق".

وشدد مدير التعاقدات في الأهلي "موقفنا لم يتغير بخصوص أجانب الفريق. متمسكون بالرباعي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو".

لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ 27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف.

في الدوري المغربي، سجل لابا كودجو 18 هدفا خلال ظهوره في 18 مباراة ونجح في الصناعة مرة.

المهاجم التوجولي ينتهي عقده مع نهضة بركان المغربي مع نهاية الموسم الحالي.

وسجل لابا كودجو هدف انتصار نهضة بركان القاتل أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل موقعة الإياب يوم الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز السابع بـ 41 نقطة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي من هنا

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