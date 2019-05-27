شدد مصدر مقرب من كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك على التزام المدرب بعقده مع الفارس الأبيض.

الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

رئيس الزمالك تحدث عقب المباراة مباشرة، ليقول "جروس قصته انتهت الآن". (طالع التفاصيل)

FilGoal.com تحدث مع مصدر مقرب من جروس فضل عدم ذكر اسمه، ليرد على رئيس الزمالك قائلا: "المدرب ملتزم بعقده مع الزمالك".

وأضاف "عقد جروس كان ينتهي في الـ 30 من شهر مايو وتم الاتفاق مع المدرب منذ فترة على استمراره حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تمديد الموسم لما بعد بطولة أمم إفريقيا".

وتابع "جروس ملتزم ومستمر في مهمته بشكل طبيعي مع الزمالك حتى نهاية الموسم".

وأتم "مدرب الزمالك سيقود التدريبات بشكل طبيعي وملتزم تماما بعقده مع الفارس الأبيض".



























































































الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

الفارس الأبيض لم يستسلم بعد خسارته ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ليعود وينتصر إيابا بنفس النتيجة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بفضل تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وكل من سدد لـ الزمالك.

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