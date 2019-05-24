تقرير مغربي: الزمالك يقترب من خطف لابا كودجو.. اللاعب أبدى موافقته المبدئية

زعمت صحيفة (اليوم 24) المغربية اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى "الزمالك دخل على خط الأندية الراغبة بقوة في ضم نجم وهداف نهضة بركان، لابا كودجو".

مصادر مسؤولة تحدثت مع الصحيفة المغربية وزعمت: "لابا كودجو أبدى موافقته المبدئية على الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. اللاعب يرغب في خوض أول تجربة له في الدوري المصري".

وتابع "الزمالك فتح منذ عدة أيام باب المفاوضات مع وكيل اللاعب والمفاوضات الآن في المرحلة الأخيرة".

وربطت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق اسم لابا كودجو بالانتقال إلى الأهلي، وكرر ذلك التقرير المغربي، إلا أن مدير التعاقدات في الأهلي نفى ذلك. (طالع التفاصيل)

ويمتلك الزمالك في قائمته الرباعي الأجنبي خالد بوطيب وحميد أحداد وفرجاني ساسي وحمدي النقاز، ويحتاج للاستغناء عن أحدهم في حالة رغبته في التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد، وفقا للائحة.

لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ 27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف.

في الدوري المغربي، سجل لابا كودجو 18 هدفا خلال ظهوره في 18 مباراة ونجح في الصناعة مرة.

المهاجم التوجولي ينتهي عقده مع نهضة بركان المغربي مع نهاية الموسم الحالي.

وسجل لابا كودجو هدف انتصار نهضة بركان القاتل أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل موقعة الإياب يوم الأحد المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي أمام نهضة بركان من هنا

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