العراب يدخل تاريخ القلعة البيضاء.. جروس تاسع مدرب يحصد بطولة قارية مع الزمالك

بأحرف من ذهب، كتب كريستيان جروس اسمه في تاريخ الزمالك، كأحد المدربين المتوجين ببطولات قارية.

أصبح كريستيان جروس أو "العراب" كما تطلق عليه جماهير الأبيض، هو تاسع مدرب يحرز بطولة قارية في تاريخ الزمالك بعد الظفر بلقب الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 على حساب نهضة بركان في النهائي بركلات الترجيح.

وإليكم سجل المدربين المتوجين بألقاب قارية مع الزمالك.

دوري أبطال إفريقيا 1984.. محمود أبو رجيلة

دوري أبطال إفريقيا 1986.. ريتشي باركر

السوبر الأفرو-آسيوي 1987.. عصام بهيج

دوري أبطال إفريقيا 1993.. محمود الجوهري

كأس السوبر الإفريقي 1993.. محمود الجوهري

دوري أبطال إفريقيا 1996.. ديثيلم فيرنر الألماني

كأس السوبر الإفريقي 1997.. ديثيلم فيرنر الألماني

كأس الأفرو-آسيوي 1997.. رود كرول

كأس الكؤوس الإفريقية 2000.. أوتو فيستر

دوري أبطال إفريقيا 2002.. كارلوس كابرال

كأس السوبر الإفريقي 2003.. كارلوس كابرال

كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.. كريستيان جروس

والآن في انتظار كأس السوبر الإفريقي أمام الفائز بين الترجي والوداد البيضاوي في شهر أغسطس المقبل.

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