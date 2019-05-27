رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق "قصته انتهت" وذلك بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك: "أشكر كل جماهير الزمالك على حضورها الرائع اليوم، وكذلك جمهور الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر على دعمهم لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور "أنا المعلم اليوم. أنا من نظمت دخول الجماهير لـ الملعب، وأمير مرتضى هو من نظم الفريق داخل الملعب".

وكشف "تواجدت في غرف خلع الملابس يبن شوطي المباراة وأعطيت تعليماتي للاعبي الزمالك بألا يشغلوا بالهم بكلام جروس، أنتم رجال وتقدرون على الفوز".

وتابع "جروس قصته انتهت تماما الآن. التتويج فضل من الله ومن لاعبي الزمالك".

وأتم "الزمالك سيحصد لقب الدوري ولقب كأس مصر أيضا. شكرا جماهير الفارس الأبيض".























































الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

الفارس الأبيض لم يستسلم بعد خسارته ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ليعود وينتصر إيابا بنفس النتيجة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بفضل تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وكل من سدد لـ الزمالك.

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