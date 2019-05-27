بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

بعد 16 عاما من الغياب والانتظار. عادت شمس الزمالك. الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية 2019 على حساب نهضة بركان.

فاز الزمالك على نهضة بركان بركلات الترجيح، ليتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز إيابا بهدف مقابل لا شيء، سجله محمود علاء من ركلة جزاء.

مباراة الذهاب انتهت بتقدم نهضة بركان بهدف، ليعود الزمالك ويفوز إيابا بهدف ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي رجحت كفة الزمالك.

التتويج هو الأول في تاريخ الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، وهو اللقب الـ12 للزمالك قاريا، وعودة للبطولات الإفريقية بعد غياب 16 عاما منذ كأس السوبر الإفريقي عام 2003.















































وصف المباراة

شهد اللقاء حضورا جماهيريا عظيما. أكثر من 65 ألف متفرج يحضرون اللقاء ويؤازرون الزمالك قبل بداية اللقاء بساعات، وفي العاشرة مساء بدأ تيسيما باملاك اللقاء بصافرته.

خطورة متبادلة مبكرة

بدأ الزمالك اللقاء محاولا الحفاظ على الكرة من أجل كسب الثقة والتقدم للأمام.

عرضية من محمد عبد الغني في الدقيقة الرابعة اصطمت بيد مدافع نهضة بركان، لكن الحكم طلب استئناف اللعب.

وعكس امتلاك الكرة المصري، كاد نهضة بركان يفاجئ الحضور بهدف أول. عرضية من لابا كودجو مرت من الدفاع ووصلت إلى حمدي لعشير، لكنه سددها فوق مرمى جنش. تيسيما باملاك احتكم لحكم الفيديو والذي أخبره بأن الكرة في يد مدافع بركان ليست مقصودة.

وكانت أولى الفرص الحقيقية للزمالك في الدقيقة السابعة. تمريرة رائعة من حميد أحداد وضعت أوباما منفردا بالمرمى، لكن يوسف إبراهيم سدد فوق المرمى.

وأرسل عمر النمساوي عرضية خطيرة في الدقيقة العاشرة، لكن محمود علاء حولها إلى ركنية.

عودة بعد الهدوء

هدأ اللقاء قليلا، لكن عادت الخطورة على فترات لتتواجد. عرضية شاردة من سمير أوداري لنهضة بركان في الدقيقة الـ18، لكن جنش تابعها لخارج المرمى.

ورد إبراهيم حسن بتصويبة قوية للزمالك في الدقيقة الـ23، لكنها مرت فوق المرمى بقليل.

وطالب حميد أحداد بركلة جزاء في الدقيقة الـ25 لكن الحكم لم يحتسب أي شيء بسبب سقوط المهاجم المغربي دون التحام.

لاعبو نهضة بركان بدأوا إهدار الوقت مبكرا جدا. وسقط إسماعيل مقدم في الدقيقة الـ27 لتلقي العلاج.

عودة للخطورة المتبادلة

لابا كودجو استلم كرة داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة الـ27 ثم استدار وسدد بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة التالية بعرضية من عبد الله جمعة، ثم رأسية من أوباما لكن بجانب القائم.

وعاد لاعبو نهضة بركان للسقوط على أرض الملعب. حمدي لعشيري سقط في الدقيقة الـ30 واستمر علاجه لثلاث دقائق، قبل أن يخرج من الملعب ليستكمل العلاج ويعود من جديد.

حكم اللقاء أشهر بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الـ35 لصالح أمين الكاس، بعد تدخل قوي على قدم طارق حامد، لكن الكاس سقط أيضا على أرض الملعب بغية إهدار بعض الوقت.

هدوء زملكاوي

وخطورة كبيرة جديدة لنهضة بركان. عرضية النمساوي في الدقيقة الـ38 كاد يقابلها لابا كودجا بلمسة، لكنه فشل في في تسديدها ثم مررها إلى أوداري القادم من الخلف، لكنه سددها عرضية.

واستمر مسلسل إهدار الوقت في الدقيقة الـ40. تدخل قوي جدا من لعشيري على محمد عبد الغني، ثم يسقط هو على الأرض بعد لمسة من محمود علاء لوجهه، وحاول الإفلات من البطاقة الصفراء، لكن الحكم منح الإنذار إلى بكر الهلالي أثناء الخروج. وبطاقة أخرى لجنش الذي اعتدى على لاعب نهضة بركان أثناء سقوط لعشير.

واحتسب حكم اللقاء أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

وأمام عجز وسط ملعب الزمالك في الإمداد الهجومي، استلم كهربا الكرة في الدقيقة الـ47 وسدد كرة من بعيد، لكنها كانت بعيدة تماما عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أسرع. تمريرة طولية من الونش في الثانية الثلاثين، أبعدها الحارس قبل أحداد، ليسقط الثنائي على الأرض ويتلقى العلاج.

الركنية الأولى للزمالك كانت في الدقيقة الـ48. نفذها أوباما سيئة، وتابعها الونش بصعوبة إلى خارج الملعب.

وفرصة جديدة للزمالك في الدقيقة الـ50. تمريرة من طارق حامد إلى أوباما داخل منطقة الجزاء، وأوباما مهدها إلى كهربا الذي سدد بعيدة عن المرمى.

هدف أوووول

تصويبة من إبراهيم حسن ارتطمت بيد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، ليحتسبها الحكم تيسيما باملاك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونفذ محمود علاء ركلة الجزااااء بنجاح. وهدف أووووول للزمالك في الدقيقة الـ55 لتشتعل مدرجات برج العرب.

وبعد تبادل للكرات في وسط الملعب، بدأ الفريقان يشكلان الخطورة مجددا. تصويبة من أيمن الكاس في الدقيقة الـ64، تابعها جنش لخارج الملعب.

ومجددا وصل الزمالك لمنطقة جزاء بركان. استلامة من كهربا على حدود منطقة الجزاء وتصويبة يسارية، لكن بعيدة عن المرمى.

دكة البدلاء

لجأ منير الجعواني مدرب نهضة بركان لدكة البدلاء، فشارك المدافع محمد فرحاني بدلا من سمير أوداري في الدقيقة الـ68.

ورد كريستيان جروس بدخول أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة الـ69.

وسدد زيزو فور نزوله كرة في الدقيقة الـ71 ارتطمت بالدفاع وخرجت للخارج، لكن الحكم كان قد احتسب تسللا قبلها.

وتعرض طارق حامد لإصابة، خرج على إثرها لتلقي العلاج بعدما سالت الدماء في سرواله، لكنه عاد بعد عدة دقائق من تلقي العلاج.

ووصلت لخطورة لمداها في الدقيقة الـ74 عرضية من عبد الله جمعة، تابعها كهربا برأسية رائعة، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

مرة أخرى سدد زيزو في الدقيقة الـ75، لكنها ارتطمت في كهربا وارتدت بمرتدة سريعة لبركان، كاد لابا يسجل من التعادل، لكن جنش تألق وحولها إلى ركنية.

محاولة أخرى للزمالك في الدقيقة الـ79. محمد إبراهيم حاول التوغل لكن الكرة انقطعت منه ووصلت إلى كهربا الذي أرسل عرضية وصلت إلى أحمد سيد "زيزو"، لكنه سددها خارج الملعب.

طارق حامد خرج ليستبدل السروال مرة أخرى في الدقيقة الـ81 بعد معاودة النزيف، ثم دخل لأرض الملعب مجدا.

وسدد حميد أحداد كرة مقوصة في الدقيقة الـ81، تصدى لها الحارس.

مرة أخرى لجأ جروس لدكة البدلاء في الدقيقة الـ81، فشارك محمود عبد العزيز بدلا من محمد إبراهيم.

ورد الجعواني بمشاركة سلمان ولد الحاج بدلا من أمين الكاس في الدقيقة الـ84.

وشارك خالد بوطيب العائد من الإصابة في صفوف الزمالك في الدقيقة الـ87 بدلا من حميد أحداد.

دقائق أخيرة مثيرة

حكم اللقاء أشهر بطاقة حمراء لعمر النمساوي ظهير أيمن نهضة بركان في الدقيقة الـ89 بسبب الضرب بدون كرة لكهربا، ولم يتردد الحكم في ذلك بعد مشاهدة اللقطة في الفيديو.

حكم اللقاء احتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وشارك حمزة الرجراجي في الدقيقة الـ93 بدلا من بكر الهلالي في آخر التبديلات، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف، ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

ركلات الترجيح رجحت كفة

الزمالك بدأ التنفيذ ثم نهضة بركان.

-الركلة الأولى.. سجلها خالد بوطيب للزمالك.

-الركلة الأولى.. حمدي لعشير أهدرها لنهضة بركان.

-الركلة الثانية.. سجلها محمود علاء للزمالك.

-الركلة الثانية.. إسماعيل المقدم يسجلها لنهضة بركان بعدما أهدرها أول مرة وأعادها الحكم بسبب تقنية الفيديو.

-الركلة الثالثة.. سجلها عبد الله جمعة للزمالك.

-الركلة الثالثة.. لابا كودجو يسجلها لنهضة بركان.

-الركلة الرابعة.. سجلها أوباما للزمالك.

-الركلة الرابعة.. إيسوفو دايو يسجلها لنهضة بركان.

-الركلة الخامسة.. سجلها أحمد سيد "زيزو" للزمالك. الزمالك بطلا للكونفدرالية.

الزماااااالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

بذلك انتصر الزمالك على نهضة بركان، وتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، فيما اكتفى نهضة بركان بالوصافة في أول وصول لنهائي البطولة في تاريخه.

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