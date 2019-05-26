اتحاد المغرب يشكو جهاد جريشة لنظيره الإفريقي

الأحد، 26 مايو 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الوداد - الترجي

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد الحكم المصري جهاد جريشة اعتراضا على قرارات اتخذها الأخير في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله بين الوداد المغربي والترجي التونسي يوم الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وركز الاتحاد في شكواه على واقعتين استعان فيهما جريشة بالفيديو ليتخذ قراره، الأولى إلغاء هدف سجله الوداد في الدقيقة 44 بسبب لمسة يد على لاعب بالفريق، والثانية عدم احتساب ركلة جزاء للوداد بعد اصطدام الكرة بجسم لاعب من الترجي في منطقة جزاء الأخير في الدقيقة 57.

وهاجم سعيد الناصيري رئيس الوداد الحكم جريشة واصفا ما حدث في المباراة بـ"المجزرة". (التفاصيل)

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بينما قال أحمد أحمد رئيس كاف إنه "انتظر أداء أفضل من جريشة". (التفاصيل)

وصرح جريشة بعد المباراة بأنه راض عن قراراته. (التفاصيل)

ويتواجه الناديان يوم الجمعة في رادس والتعادل بدون أهداف يكفي الترجي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

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