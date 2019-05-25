تقرير مغربي: الوداد يشكو جريشة لكاف.. والحكم المصري: قراراتي عادلة

ينوي نادي الوداد المغربي التقدم بشكوى رسمية ضد المصري جهاد جريشة حكم مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

جريشة استعان بالفيديو ليلغي هدفا لفريق مدينة كازابلانكا بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يطرد إبراهيم النقاش قائد الفريق الذي حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال مصدر مقرب من إدارة الوداد لصحيفة le360 المغربية إن "سعيد الناصيري، رئيس الفريق الأحمر، أعرب عن تذمره من القرارات التحكيمية الخاطئة للحكم جهاد جريشة، وقرر التصعيد ضده".

وأضاف المصدر أن "الناصري سيبعث رسالة احتجاج شدية اللهجة، لما وصفه تحيزا تحكيميا لفائدة الفريق التونسي، بعد إلغاء جريشة لهدف شرعي وعدم احتسابه ضربة جزاء لصالح فريقه، بعد أن اعترض أحد لاعبي الترجي الكرة بيده داخل مستطيل العمليات".

وأوضح المصدر ذاته، أن الوداد سيعزز شكواه بالأدلة وقرص مدمج ليؤكد حقه في الشكوى، بعد الظلم الذي تعرض له، مطالبا لجنة الحكام بتحمل مسؤولياتها، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب رادس بالعاصمة تونس.

ونقل التقرير المغربي تصريحات أدلى بها جريشة لصحيفة "الصريح" التونسية، والتي قال فيها: "قراراتي كانت عادلة خلال مباراة الوداد والترجي، البطولات تمنح للأجدر والأفضل داخل أرض الملعب وليس لمن يريد الهدايا".

جهاد جريشة يرفض احتساب ركلة جزاء للوداد المغربي بعد مراجعة تقنية الفيديو 📹 ما تعليقكم؟ 🤔#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Y6eFwHk9va — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

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