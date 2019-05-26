عبد الحفيظ: استئناف الدوري بعد كأس الأمم = خسارة الأهلي للاعبين بـ150 مليون جنيه

فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رفض ناديه القاطع لاستئناف بطولة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية، بقوله "نحاول إنقاذ الموسم الجديد، وتفادي خسائر فنية ومادية وتسويقية كبيرة".

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "استئناف الدوري بعد كأس الأمم سيجبرنا على قيد 23 لاعبا قبل إغلاق باب القيد الإفريقي يوم 31 يوليو المقبل حيث ستبدأ البطولة الجديدة يوم 3 أغسطس".

وأشار: "حتى الآن لا نعلم لوائح القيد المحلي في الموسم الجديد، وهل سيمنح اتحاد الكرة الحق في قيد 25 أم 30 لاعبا، وما مصير فريق الشباب مواليد 1997 وما عدد اللاعبين الأجانب أو السوريين".

ولفت مدير الكرة بالأهلي: "إذا تم السماح بقيد 25 لاعبا، سنضطر للاستغناء مجانا عن 5 لاعبين تتراوح أسعارهم من 10 إلى 30 مليون جنيه أي أننا أمام خسارة مادية محتملة بين 100 إلى 150 مليون جنيه، هل نرمي الأموال على الأرض؟".

واختتم سيد عبد الحفيظ "لقد تلقى اتحاد الكرة من الاتحاد الإفريقي تعليمات ولوائح القيد في البطولات القارية للموسم الجديد منذ 24 أبريل الماضي ولم يرسله لنا حتى الآن".

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة وينازعه على اللقب الزمالك الذي يحتل المركز الثالث ورصيده 66 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراتان في البطولة مقابل 5 للزمالك.

ومن المفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في آخر جولة من الدوري.

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