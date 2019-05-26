قدم جودوين أترام مستويات مميزة مع سموحة جعلت الزمالك يتحرك لضمه، لكن الأمر لم يتوقف عن ذلك الحد، فالمهاجم الغاني الذي بدأ مسيرته الاحترافية في إيندهوفن العملاق الهولندي كان يرى نفسه من أفضل لاعبي العالم.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم جودوين لسموحة في صيف 2010 واستمر معهم حتى 2012 وقدم مستويات جيدة جذبت له أنظار الزمالك لكن الصفقة لم تتم بعدما طلب ناديه مليون يورو للاستغناء عنه.

وقبل سموحة، بدأ المهاجم الغاني مسيرته الاحترافية مع إيندهوفن لكنه لم يستمر طويلا في أوروبا، وشارك مع منتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 وفي كأس الأمم الإفريقية 2006 في مصر.

ويتحدث FilGoal.com مع جودوين عن ذكرياته في الدوري المصري، تألقه مع سموحة وسعى الأهلي والزمالك لضمه حتى الرحيل عن مصر.

ماذا تفعل بعد رحيلك عن مصر؟

عدت للعب مع فريقي السابق في غانا واسمه أكرا جريت أوليمبكس بعد اللعب في عمان مع فريق ظفار، وكنت لاعبا ومدربا في نفس الوقت مع فريقي.

كما لدي أكاديمية للناشئين، وحصلت على رخصة تدريبية من كاف وتعتبر أكاديميتي ضمن الأفضل في غانا.

وخلال الفترة المقبلة أرغب في الانتقال للتدريب في الوطن العربي لأحقق فيه نجاحات كما حققت كلاعب، وأحظى بسمعة إيجابية كمدرب هنا في غانا أريد تكرارها في الوطن العربي.

بالعودة لـ 2010، كيف جذبت أنظار سموحة للتعاقد معك؟

تعاقدت مع سموحة بعد سنوات جيدة لي في الدوريين السعودي والإماراتي، وكان من المفترض أن أحضر لمصر للتوقيع للإسماعيلي لكن سموحة قدم لي عرضا جيدا من خلال رئيس النادي فرج عامر واخترت التوقيع لهم.

وسموحة فريق جيد جدا ويمتلك إمكانات كبيرة وإدارة جيدة واستمتعت باللعب معه حتى حدثت كارثة بورسعيد.

هل واجهت مشاكل في التأقلم مع الكرة المصرية؟

لا تماما، عشت حياة جيدة في مصر وشعرت بحب الجميع والكل كان يتحدث عني بشكل جيد.

وكنت فخورا للغاية عندما بدأ الحديث عن رغبة الأهلي والزمالك في ضمي، ولكن لم يحدث ذلك في النهاية.

بعد فترة بسيطة مع سموحة أراد الزمالك التعاقد معك، ماذا حدث؟

بالفعل، الزمالك بدأ خطوات التعاقد معي ولكن رئيس سموحة رفض رحيلي وهذا ما أغضبني لأن الزمالك ناد كبير وفرصة الانضمام له لا تتكرر كثيرا.

واستمر رفض فرج عامر حتى وقعت الكارثة وتوقفت الكرة في مصر.

وهل تحدث الأهلي معك؟

نعم، أكثر من مرة ولكن سموحة كان يرفض.

ما هي أفضل لحظاتك في الدوري المصري؟

عندما تحدث الجميع بشكل إيجابي عن عقليتي وقدرتي على اللعب للفريق الكبيرة، وكنت مرشحا للعب في الأهلي أو الزمالك، وبالتأكيد كل لحظات التسجيل.

اختر لنا أفضل هدف سجلته في مصر

أعتز بالعديد من الأهداف التي سجلتها في مصر، ولكن هدفي في الأهلي يظل الأفضل بالنسبة لي بعدما راوغت 4 لاعبين ثم سددت في الشباك.

ولماذا لم تحصل على فرص كبيرة مع منتخب غانا رغم تألقك في الدوري المصري؟

حصلت على فرص سابقة مع المنتخب وقدمت أداء جيدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 وأسهمت في تأهل غانا للمونديال لأول مرة.

ولكن تم استبعادي من القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2006 بعدما أبديت غضبي من شيء لم يكن جيدا.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

نعم، وأعتقد أن الأهلي هو من سيتوج باللقب رغم المنافسة القوية من الزمالك.

وأشكر الله على عودة الحياة لكرة القدم في مصر مرة أخرى، فمصر من الدول الكبيرة كرويا وسعيد لأنني حققت أشياء هناك.

وفي رأيك، لماذا لم يعد الدوري المصري الوجهة الأولى للاعبين الغانيين؟

من المفترض أن مصر وتونس والجزائر الخطوة الأولى في طريق اللاعبين الأفارقة للانتقال للعب في أوروبا.

ولكن الفرق في هذه البلاد لا تفضل التعاقد مع المواهب الصغيرة من غرب إفريقيا ويذهبون للاعبين الأكبر سنا ولذلك أعتقد يجب أن تتغير العقلية وتكون الأولوية للتعاقد مع اللاعبين في سن الـ20.

في بداية مسيرتك انتقلت لإيندهوفن الهولندي، كيف تم التعاقد معك ولماذا رحلت سريعا؟

رحلت سريعا لأنني واجهت مشاكل تتعلق بتصريح العمل، وشعرت بالندم قليلا لأنني كنت من أفضل لاعبي العالم والناس في غانا كانت تتعامل معي على هذا الأساس وتمنيت اللعب يوما ما لأندية كبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة ولكن ذلك لم يحدث بسبب المشاكل في الأوراق.

وأحمد الله على أنني بقيت قويا ولدي رغبة للنجاح عندما انتقلت للعب في الوطن العربي وعلى ما حققته في مسيرتي حتى نهايتها، ولا أشعر بأي ندم الآن.

ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في مصر؟

منتخب غانا دائما واحد من المرشحين للتتويج باللقب، ولكن مع فريق ولاعبين جدد يصعب علي التوقع خاصة أن المفاجأت حاضرة في كرة القدم ولكننا نمتلك الفرصة لتحقيق اللقب.

وبالتأكيد منتخبات مصر والكاميرون والسنغال ونيجيريا هم المرشحون للتتويج.

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