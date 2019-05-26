رئيس الزمالك: لن أعلق على بيان الأهلي.. جهات الدولة تبحث من وراءه

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لن يرد على بيان مجلس إدارة الأهلي بشأن تلويحه بعدم استكمال بطولة الدوري في ظل إخلال اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص في المباريات المتبقية من المسابقة.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة "المحور": " بيان الأهلي لن أرد عليه حاليا، لأن هناك دولة ومؤسساتها الرقابية تتابعه وتحلله، لتعرف من وراءه، بشأن التهديد بالجماهير والانسحاب، كما أن لدينا رئيس جمهورية لن يسمح بهذا العبث".

وأضاف: "احذروا اللعب بالجماهير والتهديد بالانسحاب، هناك فارق بين كيان الأهلي وجماهيره المحترمة وبين إدارته الحالية".

وأوضح: "معركتي ليست مع اتحاد الكرة بل أحمد شوبير، معركتي ليست مع الأهلي بل مجلس إدارته الذي يريد عمل شوشرة للزمالك قبل مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية".

وأشار: "لقد كان لي حق مع نادي المقاصة ولم يذهب الفريق إلى أرض الملعب ثم اعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسرا بهدفين".

واستطرد رئيس الزمالك: "لا نشغل نفسنا بكل ذلك بل لاعبو الزمالك وجماهيره التي تحملت ارتفاع درجة الحرارة لشراء التذاكر".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن: "هناك جماهير أهلاوية عديدة تتمنى الفوز للزمالك في نهائي الكونفدرالية وقامت بشراء تذاكر المباراة، إنهم (فرز أول)، ولكن هناك فئة أخرى مثل المرضى النفسيين لا علاج لهم، فهي تتواجد في كل الأندية".

ماذا حدث؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

وتحدث FilGoal.com مع مصدرين من اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي. (طالع رد اتحاد الكرة)

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

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