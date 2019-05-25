رئيس الوداد: لن أقبل بأي عقوبة لـ جريشة حتى لو إيقاف مدى الحياة.. ما حدث مجزرة والكاف على المحك

السبت، 25 مايو 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الوداد - الترجي

شن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي هجوما حادا على الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار لقاء فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الوداد: "مؤسسة الاتحاد الإفريقي على المحك الآن وأمام مسؤولية تاريخية لرد الاعتبار لكرة القدم النظيفة".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "لن أقبل بأي عقوبة في حق جهاد جريشة حتى ولو تم إيقافه مدى الحياة لأنها عقوبة لن تُفيدنا بأي شيء".

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وأوضح "الحكم اقترب من التقاعد ولا يهمني أي قرار إيقاف في حقه. سنراسل الاتحاد الإفريقي ليتم احتساب الهدف الملغي لنا. لن أرضى بغير احتساب الهدف لنا".

وأقسم "لن نقف عند حدود الاتحاد الإفريقي فقط بل سنراسل الاتحاد الدولي أيضا. لن نصمت على ما حدث لأننا تعرضنا لمجزرة من الحكم المصري الذي جاء بنية مبيتة وأنا أصر على ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا كان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي يقبل على نفسه تلك المهزلة، فنحن لن نقبل ذلك. نريد الهدف الملغي وأنا المسؤول عن الوداد وجماهير الفريق ولن أترك حقنا أبدا".

وأتم "الهدف = لقب دوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية. نحترم تقنية الفيديو التي أقرت بصحة الهدف ولكن الحكم رفض ذلك. جهاد جريشة تجاوز تقنية الفيديو".

الوداد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام الترجي بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جريشة استعان بالفيديو ليلغي هدفا لفريق مدينة كازابلانكا بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يطرد إبراهيم النقاش قائد الفريق الذي حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة.

وتحدث جريشة عن قراراته في المباراة لصحيفة مغربية، مشيرا إلى "قراراتي كانت عادلة خلال مباراة الوداد والترجي، البطولات تمنح للأجدر والأفضل داخل أرض الملعب وليس لمن يريد الهدايا". (طالع التفاصيل)

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