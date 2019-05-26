تشكيل الزمالك المتوقع – اختبار طبي يحسم مركز المهاجم.. اختيارات طبيعية لـ جروس ضد بركان

يحسم اختبار طبي موقف خالد بوطيب مهاجم الزمالك من المشاركة في نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

المهاجم المغربي تعرض لإصابة بكدمة في الركبة في مواجهة الإسماعيلي المحلية ويغيب عن الفريق منذ ذلك الحين، إلا أنه سيخضع لاختبار طبي قبل الإفطار اليوم الأحد لحسم مصيره.

ولكن في كل الأحوال، يظل حميد أحداد الأقرب للعب كمهاجم، لتعويض الموقوف لتراكم البطاقات عمر السعيد.

بعيدا عن مركز المهاجم، لا ينوي كريستيان جروس المدير الفني للفريق إجراء أي تغييرات جذرية، حيث يفاضل كالعادة بين إبراهيم حسن وأحمد سيد "زيزو" في مركز الجناح الأيمن بينما يبقى بقية فريقه معروف للجميع.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن (أحمد سيد "زيزو")

الهجوم: حميد أحداد (خالد بوطيب)

في العاشرة مساء الأحد، وعلى أرض استاد برج العرب في مدينةالإسكندرية. تتعلق آمال جماهير الزمالك بأقدام لاعبيها، أملا في عودة البطولات الإفريقية لخزائن القلعة البيضاء.

خسر الزمالك ذهابا في المغرب بهدف مقابل لا شيء. هدف قاتل في الوقت الضائع، ليكون الفوز مطلوبا في الإياب بفارق هدفين.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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