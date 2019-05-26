خاص إيهاب جلال لـ في الجول: مستمر مع المصري.. العروض لن تؤثر على اتفاقي معه

الأحد، 26 مايو 2019 - 12:29

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

شدد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أنه لن يرحل عن تدريب الفريق، وأنه مستمر معه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن جلال تلقى عرضين لتدريب إنبي ومصر للمقاصة. (طالع التفاصيل)

ولكن جلال أكد لـFilGoal.com: "مستمر مع المصري في الموسم الجديد. تعاقدي مع الفريق كان موسما ونصف، انقضى نصف موسم وتبقى موسم. هذا اتفاق وأنا ملتزم به".

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وأضاف "وصول عروض تدريب من أندية أخرى لن يؤثر على اتفاقي وتعاقدي مع المصري".

وعن المرحلة المقبلة قال جلال: "سأجتمع مع إدارة النادي عقب انتهاء الدوري لتحديد ملامح الفريق واحتياجات الموسم المقبل، سأتوجه لأداء العمرة يوم الثلاثاء بعد مباراة الداخلية، وبعدها سأجتمع مع إدارة النادي".

وأتم "ليس لدي شروط في الموسم الجديد، ولكن ما أحتاجه هو الاستقرار والهدوء وحصول اللاعبين على مستحقاتهم في موعدها لتحقيق ما نأمل في الموسم الجديد".

وقاد إيهاب جلال نادي المصري هذا الموسم خلفا لمصطفى يونس، إذ صعد بالفريق من منطقة الهبوط إلى المركز الرابع.

ويحتاج المصري للفوز في مباراة الداخلية لضمان المركز الرابع في المنافسة مع المقاولون العرب.

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