أحمد أحمد لصحيفة مغربية: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة وحكم نهائي الكونفدرالية

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن أداء الحكم المصري جهاد جريشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وقال أحمد أحمد: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرا لتوافر تقنية الفيديو والتي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "نعم تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام يظلون من البشر حتى مع تلك التقنية".

وواصل "سنقيم التجربة بشكل دقيق لنقف عند نجاح التجربة وما الذي ينقصها لكي تكتمل".

وتابع "كانت هناك احتجاجات وتأخر على مستوى اتخاذ القرارات، لكن التقييم سيكون للمختصين داخل الجهاز".

وأكمل حديثه قائلا: "تابعت ما حدث من حالة عدم الرضا من جانب كل الأطراف على بعض التدخلات، ولابد أن تكون هناك خلاصات – على حد قوله - نستفيد منها مستقبلا".

الوداد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام الترجي بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جريشة استعان بالفيديو ليلغي هدفا لفريق مدينة كازابلانكا بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يطرد إبراهيم النقاش قائد الفريق الذي حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة.

جهاد جريشة يرفض احتساب ركلة جزاء للوداد المغربي بعد مراجعة تقنية الفيديو 📹 ما تعليقكم؟ 🤔#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Y6eFwHk9va — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

وتحدث جريشة عن قراراته في المباراة لصحيفة مغربية، مشيرا إلى "قراراتي كانت عادلة خلال مباراة الوداد والترجي، البطولات تمنح للأجدر والأفضل داخل أرض الملعب وليس لمن يريد الهدايا". (طالع التفاصيل)

نهضة بركان انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي الكونفدرالية تحت صافرة الحكم باملاك تيسيما.

رئيس نادي الزمالك تحدث عقب المباراة قائلا: " "الزمالك كان يستحق ركلة جزاء صحيحة ولم تُحتسب والجهاز الفني والإداري في الزمالك لم يعترض ولم يطلب من الحكم التوجه لتقنية الفيديو". (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لاستضافة نهضة بركان يوم الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية.

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