ملف القمة - المراجعة النهائية قبل الدربي المرتقب بين الزمالك والأهلي

ساعات تفصلنا عن مباراة منتظرة بين الناديين الأكبر في الوطن العربي، على ملعب برج العرب يتبارى الزمالك والأهلي في لقاء ملتهب على زعامة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة مكتملا الصفوف، ويدعمه محمود كهربا وهدافه محمود علاء الذي يشارك رغم إصابة تعرض لها منذ أيام مع منتخب مصر. (اضغط لمطالعة قائمة الأبيض كلها)

وفي المعسكر الأحمر، يدعم عمرو السولية القائمة بعد شفائه من الإصابة وقرر المدرب مارتن لاسارتي استدعاء صالح جمعة. (اضغط لمطالعة قائمة الأهلي كلها)

الروماني إيستفان كوفاكس هو قاضي المباراة، اضغط لتعرف قصة مثيرة عنه

يصحبك FilGoal.com في رحلة داخل عقل كريستيان جروس، كيف استعد للقمة. (اضغط لتطالع التفاصيل)

وفيم يفكر مارتن لاسارتي للتفوق على الزمالك.

حقائق

وإليك بعض الحقائق الشيقة عن الدربي المرتقب. قمة وحيدة أقيمت من قبل في 30 مارس أنهت عجاف 3997 يوما

وماذا فعل الزمالك من قبل في القمة التي خاضها وهو يسبق الأهلي في الترتيب

وكيف انتهت آخر قمة بين مدربين أجنبيين

ماذا حدث في 5 مواجهات سابقة بين التونسيين علي معلول وحمدي النقاز

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كيف كانت نتائج جروس في لقاءات الدربي

وماذا فعل لاسارتي

وكيف انتهت القمة في شهر مارس

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وطارق يحيى لاعب الزمالك السابق يختار أفضل لاعب في الأهلي

نجوم الفن، ماذا يتوقعون للقمة

وأنت، ما التشكيل الأنسب من وجهة نظرك؟

اختر تشكيل الزمالك

اختر تشكيل الأهلي

وقبل المباراة بساعات، تعرف على المعلقين