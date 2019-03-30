ملف القمة - المراجعة النهائية قبل الدربي المرتقب بين الزمالك والأهلي
السبت، 30 مارس 2019 - 00:14
كتب : FilGoal
ساعات تفصلنا عن مباراة منتظرة بين الناديين الأكبر في الوطن العربي، على ملعب برج العرب يتبارى الزمالك والأهلي في لقاء ملتهب على زعامة الدوري المصري الممتاز.
يدخل الزمالك المباراة مكتملا الصفوف، ويدعمه محمود كهربا وهدافه محمود علاء الذي يشارك رغم إصابة تعرض لها منذ أيام مع منتخب مصر. (اضغط لمطالعة قائمة الأبيض كلها)
وفي المعسكر الأحمر، يدعم عمرو السولية القائمة بعد شفائه من الإصابة وقرر المدرب مارتن لاسارتي استدعاء صالح جمعة. (اضغط لمطالعة قائمة الأهلي كلها)
الروماني إيستفان كوفاكس هو قاضي المباراة، اضغط لتعرف قصة مثيرة عنه
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وفيم يفكر مارتن لاسارتي للتفوق على الزمالك.
حقائق
وإليك بعض الحقائق الشيقة عن الدربي المرتقب. قمة وحيدة أقيمت من قبل في 30 مارس أنهت عجاف 3997 يوما
وماذا فعل الزمالك من قبل في القمة التي خاضها وهو يسبق الأهلي في الترتيب
وكيف انتهت آخر قمة بين مدربين أجنبيين
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كيف كانت نتائج جروس في لقاءات الدربي
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وطارق يحيى لاعب الزمالك السابق يختار أفضل لاعب في الأهلي
وأنت، ما التشكيل الأنسب من وجهة نظرك؟