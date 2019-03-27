خاص يحيى يكشف لـ في الجول: لاعب يتمنى ضمه من الأهلي.. وقرار من فيفا بسبب هدفه في القمة

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 12:32

كتب : بسام أبوبكر

طارق يحيي - الزمالك - الأهلي

قبل أيام من القمة استعاد طارق يحيى لاعب الزمالك الأسبق بعض الذكريات والكواليس في مواجهة الأهلي، واختار لاعبا يرغب في ضمه للفريق الأبيض من الأهلي، وآخر يشعر بالقلق منه قبل الدربي، كما كشف عن واقعة تسببت في اتخاذ قرار من جانب الفيفا.

الزمالك يواجه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري.

وطارق يحيى أجاب عن أسئلة FilGoal.com، التي جاءت كالآتي.

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تختار وليد أزارو أم خالد بوطيب في فريقك؟ ولماذا؟

أزارو بعيد وراجع من الإصابة وليس "فورمة" قوية حاليا، ورؤيتي الخاصة أن يبدأ عمر السعيد لاعب قوي ومحطة جيدة وهداف ويملك سرعات.

اختر لاعب تضمه من الأهلي إلى الزمالك

أتمني ضم ناصر ماهر، لاعب لديه سرعات ورؤية للملعب بأكمله، صانع ألعاب جيد للغاية وصغير في السن. أرى أن الزمالك سيستفيد منه.

من اللاعب الذي تشعر بالقلق منه في تشكيل الأهلي؟

جونيور أجايي، لاعب فورمة عالية وعنده مهارة وهداف ويمتلك قوة في الالتحامات، بالطبع أقلق منه علي المرمى.

ما النصائح التي تقدمها لـ جروس (مدرب الزمالك) قبل المباراة؟

أقول لجروس أن يجري تبديلاته في وقت مبكر إن احتجنا ذلك، وهناك طلب آخر أن يكون تشكيل الزمالك مدروسا بشكل جيد بناءً على قدرات الأهلي.

كتالوج حراس المرمى في القمة

جنش يسير بشكل جيد وأدائه في تصاعد مستمر مطمئن على حراسة المرمي الخاصة بالزمالك، وأطالبه طبعا بالتركيز والتحرك الجيد بين الثلاث خشبات والخروج في التوقيت المناسب للكرات العرضية.

نصائح لدفاع الزمالك وواجباته؟

أطالب المدافعين بالثبات الانفعالي. التغطية يجب أن تكون جيدة، الالتزام بالرقابة الفردية عند الكرات الثابتة، والعمل علي تقليل الأخطاء والتركيز طوال الـ90 دقيقة.

احك لنا بعض ذكريات القمة وكواليسها

ذكرى لن أنساها كانت موسم 86 في مباراة أهلي وزمالك وأحرزت هدف والكرة خرجت ودخلت ووقتها العالم كان يتابع الدربي والحكام أجانب مما جعل الهدف يثير ضجة وبالفعل الفيفا طلبوا مشاهدته، وتم عمل دراسة هندسية أثبتت أن الشبكة مشدودة وقرروا بسبب هذا الهدف أن يكون هناك عرضتين رفيعتين خلف المرمي ويتم تشديدها مع الشبكة ووقتها حضر بالفعل خبراء من الاتحاد الدولي لدراسة الأمر.

الهدف الثاني في الفيديو

وهناك واقعة أخرى، في مباراة أهلي وزمالك سنة 84 وحصلنا على لقب الدوري هذا الموسم وانتهت بنتيجة 2/2 وكنا في رمضان وعندي امتحان ليسانس آداب وبالفعل ذهبت الامتحان الأول وانتهيت منه ثم عدت سريعا حتى ألحق المباراة وشاركت بالفعل وصنعت هدفا لـ (إيمانويل) كوارشي.

أفضل هدف لك في شباك الأهلي؟

أفضل هدف كان موسم 85/86 وأحرزت هدفا في الأهلي بذكاء خارق إذ راوغت ثابت البطل و"ضحكت عليه" ووقتها كان حارسا عظيما.

الهدف الثاني في الفيديو:

اختر تشكيل الزمالك في الدربي:

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