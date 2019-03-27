قبل أيام من القمة استعاد طارق يحيى لاعب الزمالك الأسبق بعض الذكريات والكواليس في مواجهة الأهلي، واختار لاعبا يرغب في ضمه للفريق الأبيض من الأهلي، وآخر يشعر بالقلق منه قبل الدربي، كما كشف عن واقعة تسببت في اتخاذ قرار من جانب الفيفا.

الزمالك يواجه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري.

وطارق يحيى أجاب عن أسئلة FilGoal.com، التي جاءت كالآتي.

تختار وليد أزارو أم خالد بوطيب في فريقك؟ ولماذا؟

أزارو بعيد وراجع من الإصابة وليس "فورمة" قوية حاليا، ورؤيتي الخاصة أن يبدأ عمر السعيد لاعب قوي ومحطة جيدة وهداف ويملك سرعات.