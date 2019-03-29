قائمة الزمالك – عودة محمد إبراهيم وتواجد محمود علاء وكهربا أمام الأهلي

الجمعة، 29 مارس 2019 - 17:03

كتب : أحمد شوقي

محمود حمدي الونش يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في المقاولون

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء الأهلي والتي شهدت تواجد محمود علاء وعودة محمد إبراهيم.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

وتسافر بعثة الزمالك الآن إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة غدا على استاد برج العرب.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة ويبتعد عن ملاحقه الأهلي بفارق نقطتين.

وجاءت قائمة الزمالك التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- عماد السيد.

الدفاع: عبد الله جمعة- بهاء مجدي- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني- محمد عبد السلام- حمدي النقاز- حازم إمام.

الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبد العزيز "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- أيمن حفني

الهجوم: خالد بوطيب- عمر السعيد- حميد أحداد

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